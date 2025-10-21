​Syn legendy piłki nożnej, Portugalczyk Cristiano Ronaldo, podąża w ślady ojca. Cristiano Ronaldo junior pierwszy raz został powołany do piłkarskiej reprezentacji Portugalii do lat 16. Pojedzie na turniej towarzyski, który na przełomie października i listopada odbędzie się w Turcji.

Cristiano Ronaldo Junior w trakcie majowego meczu Portugalia-Chorwacja / EPA/ANTONIO BAT / PAP

Syn Cristiano Ronaldo - Cristiano Ronaldo junior został powołany do piłkarskiej reprezentacji Portugalii do lat 16.

Wcześniej występował w jeszcze młodszej drużynie narodowej.

Zawodnik gra też w juniorskich drużynach Al-Nassr. Dla tego klubu strzela również jego ojciec.

Cristiano Ronaldo jr występował już w reprezentacji do lat 15. Strzelił dwa gole w finale turnieju im. Vlatko Markovica, w którym Portugalia wygrała z Chorwacją 3:2.

Teraz syn legendy portugalskiego i światowego futbolu został powołany na towarzyski turniej w Turcji, który odbędzie się w dniach 27 października - 5 listopada. Portugalia zmierzy się z drużyną gospodarzy oraz Walią i Anglią.

15-letni Cristiano Ronaldo jr trenuje w juniorskich drużynach w Al-Nassr. Jego ojciec gra w tym saudyjskim klubie od 2023 roku. 40-letni napastnik wciąż występuje w reprezentacji Portugalii i bardzo prawdopodobne, że zostanie powołany na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Będzie to jego szósty mundial.

Do tej pory w 225 meczach w narodowej kadrze Ronaldo zdobył 143 bramki i jest liderem w rankingu najskuteczniejszych kadrowiczów świata. Drugie miejsce zajmuje Leo Messi, który zdobył 114 bramek dla reprezentacji Argentyny, a trzeci Ali Daei, który trafił 110 razy dla reprezentacji Iranu.