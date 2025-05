Cristiano Ronaldo może zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata, mimo że jego saudyjski klub Al Nassr nie zakwalifikował się do turnieju. Nowe informacje w tej sprawie przekazał szef FIFA. Zdaniem Gianniego Infantino, portugalski piłkarz może dołączyć do jednej z 32 drużyn na zasadzie krótkoterminowego kontraktu.

Cristiano Ronaldo / FAYEZ NURELDINE/AFP / East News

Cristiano Ronaldo może podpisać krótkoterminowy kontrakt, by zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata.

FIFA pozwoliła na transfery do ostatniej chwili, co otwiera możliwość wypożyczenia lub krótkiego zatrudnienia 40-letniego Ronaldo.

Ronaldo mógłby ponownie spotkać się na boisku z Lionelem Messim, który również nie jest pewny udziału w KMŚ.

Szczegóły w tym artykule!

Cristiano Ronaldo może zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata. Prowadzone są rozmowy z niektórymi klubami, więc jeśli któryś z nich jest zainteresowany zatrudnieniem Ronaldo, to kto wie. Jeszcze kilka tygodni, będzie fajnie — powiedział Infantino w rozmowie z internetowym streamerem IShowSpeed, którego kanał YouTube ma ponad 39 milionów subskrybentów.

FIFA potwierdziła w środę, że transfery do ostatniej chwili będą możliwe dla wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych. To podsyciło spekulacje, że jedna z nich spróbuje podpisać krótkoterminowy kontrakt z 40-letnim Ronaldo lub pozyskać go na zasadzie wypożyczenia.

Bezprecedensowy ruch

Taki ruch byłby bezprecedensowy w nowoczesnej piłce nożnej, ale mógłby spodobać się FIFA, zwiększając prestiż rozgrywek i sprzedaż biletów na turniej rozgrywany w tym roku w 11 miastach USA.

Transfer Ronaldo pozwoliłby mu również ponownie spotkać się z Lionelem Messim w tych samych rozgrywkach po raz pierwszy od mistrzostw świata 2022 w Katarze. Argentyńczyk również nie jest jednak jeszcze pewny występu w KMŚ - w październiku ubiegłego roku FIFA zaprosiła Inter Miami Messiego do wzięcia udziału w turnieju, korzystając z miejsca, które miało być zarezerwowane dla mistrza kraju gospodarza. Zespół z Florydy odpadł jednak w fazie play off Pucharu MLS.

Transfery mogą być dokonywane od 1 do 10 czerwca i ponownie od 27 czerwca do 3 lipca zgodnie z wyjątkowymi zasadami zatwierdzonymi przez FIFA w październiku.

"Celem jest zachęcenie klubów i zawodników, których kontrakty wygasają, do znalezienia odpowiedniego rozwiązania ułatwiającego udział piłkarzy" - napisano w oświadczeniu FIFA.

Turniej odbędzie się w dniach 15 czerwca - 13 lipca.