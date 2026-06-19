Na mazowieckim odcinku drogi ekspresowej S8 doszło do bardzo groźnego wypadku. 72-letnia kobieta, która zatrzymała się na poboczu i wysiadła z auta, została potrącona przez Iveco - informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Do wypadku na drodze ekspresowej S8, na wysokości wsi Opacz-Kolonia (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie), doszło przed godz. 16:00 w piątek.

Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, 72-letnia kobieta z nieznanych na razie przyczyn zatrzymała się na poboczu, po czym wysiadła z auta. Potrącił ją jadący prawym pasem 23-letni kierowca samochodu dostawczego marki Iveco.

Kobieta była reanimowana, na szczęście przywrócono jej funkcje życiowe. Została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu są m.in. policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny wypadku. Wiadomo, że kierowca dostawczaka był trzeźwy.

Jeden pas trasy S8 w kierunku Warszawy jest zablokowany. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 20:30.