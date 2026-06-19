Na lotnisku Gatwick w Wielkiej Brytanii odnaleziono ciało mężczyzny w podwoziu samolotu, który przyleciał z Maroka. Policja wszczęła śledztwo w sprawie makabrycznego incydentu.

Ciało mężczyzny znalezione w podwoziu samolotu na lotnisku Gatwick - zdjęcie ilustracyjne / GIUSEPPE CACACE/AFP/East News / East News

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We wtorek rano, po przylocie samolotu linii Air Arabia z Tangeru, służby ratunkowe zostały wezwane na lotnisko Gatwick.

W podwoziu maszyny odnaleziono ciało mężczyzny. Przedstawiciele lotniska potwierdzili zdarzenie i poinformowali, że współpracują z policją oraz koronerem w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci.

Policja wszczęła dochodzenie, mające ustalić, w jaki sposób mężczyzna znalazł się w podwoziu samolotu.

"Nasze myśli są z wszystkimi osobami dotkniętymi tą tragedią" - przekazał cytowany przez BBC rzecznik lotniska Gatwick.

Podobnych przypadków było więcej

To nie pierwszy taki przypadek na lotnisku Gatwick. W grudniu 2022 roku ciało mężczyzny znaleziono w podwoziu samolotu linii Tui, który przyleciał z Gambii. W przeszłości podobne incydenty miały miejsce również na innych brytyjskich lotniskach, m.in. na Heathrow.

Cztery lata wcześniej inny pasażer na gapę spadł z samolotu lecącego do Heathrow na pobliskie budynki - przypomina BBC.

Eksperci podkreślają, że próby nielegalnego podróżowania w podwoziu samolotu wiążą się z ogromnym ryzykiem dla życia. Niska temperatura, brak tlenu i ryzyko upadku sprawiają, że takie przypadki często kończą się tragicznie.