​Władze FC Barcelona rozpoczęły w poniedziałek generalny remont stadionu Camp Nou. W uroczystości poza reprezentantami lokalnych władz oraz inwestorami wziął udział trener zespołu Xavi Hernandez, a także zawodnicy Sergio Busquets oraz Gavi.

Uroczyste rozpoczęcie przebudowy stadionu Camp Nou / ALEJANDRO GARCIA / PAP/EPA

Podczas uroczystości symbolicznego wkopania w podstawę stadionu flagi klubu prezes FC Barcelona Joan Laporta wyjaśnił, że na terenie Camp Nou przeprowadzone zostaną zaawansowane prace budowlane, w rezultacie których powstanie "nowy obiekt".

To będzie najlepszy stadion na świecie, adekwatny dla najlepszego klubu na świecie (jakim jest Barca - red.), obiekt najbardziej bezpieczny, wygodny i komercyjny - powiedział w trakcie poniedziałkowej uroczystości Laporta.

Dodał, że przebudowany Camp Nou będzie "najważniejszą inwestycją" w Barcelonie od czasu budowy obiektów sportowych na organizowane w tym mieście letnie igrzyska olimpijskie w 1992 roku.

Wyjaśnił, że realizacja przedsięwzięcia będzie dwuetapowa. Ma ona potrwać do 125. rocznicy klubu, czyli do 29 listopada 2024 r. Do tego czasu piłkarze "Dumy Katalonii" będą występowali na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie.

Szacuje się, że dzięki inwestycji obejmującej generalny remont Camp Nou, a także niemal całkowitą przebudowę hali widowiskowo-sportowej Palau Blaugrana i sąsiedztwa obu tych obiektów kataloński klub wyda blisko 1,5 mld euro.

Większość środków na inwestycje będzie pochodziła z kredytów zaciągniętych w amerykańskich bankach Goldman Sachs i JP Morgan, a także w kilku mniejszych instytucjach finansowych.

W poniedziałkowym wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele władz Barcelony, wspólnoty autonomicznej Katalonii oraz władz spółek budowlanych, które wykonają inwestycję.

Głównym inwestorem będzie turecka firma Limak, która ma zakończyć pierwszą fazę inwestycji do listopada 2024 r. Wówczas stadion, zgodnie z projektem architektonicznym, ma mieć pojemność 70 tys. widzów. W ciągu kolejnych dwóch lat obiekt powiększy się o 35 tys. miejsc.

Stadion Camp Nou, który dotychczas posiadał 100 tys. miejsc dla kibiców, był już kilkakrotnie remontowany. Jego inauguracja odbyła się 24 września 1957 r. meczem FC Barcelony z reprezentacją Warszawy. Spotkanie wygrał zespół gospodarzy 4:2.