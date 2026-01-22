Iga Świątek wygrała z czeską tenisistką Marie Bouzkovą 6:2, 6:3 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne.

Iga Świątek, Maria Marie Bouzkova / JOEL CARRETT / PAP

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa z Czeszką zmierzyła się po raz trzeci i czwartkowa konfrontacja nie różniła się zbytnio od poprzednich. W 2024 roku we French Open oddała rywalce sześć gemów, a w ubiegłym w Wuhan tylko dwa.

Pierwszy set Świątek zaczęła od prowadzenia 2:0. Choć w kolejnym gemie została przełamana, to błyskawicznie wróciła na wysoki poziom. Z pięciu następnych gemów wygrała cztery i znalazła się w połowie drogi do trzeciej rundy.

Odrobina emocji była na początku drugiej partii. Bouzkova przełamała Polkę na 2:1, a następnie podwyższyła prowadzenie. Na więcej w tym meczu Świątek jej jednak nie pozwoliła. Wygranie pięciu gemów z rzędu dało jej awans do kolejnego etapu.

Podopieczna trenera Wima Fissette’a walczy w Melbourne o "Karierowego Szlema". Na koncie ma cztery tytuły we French Open i po jednym w US Open oraz Wimbledonie. W Australian Open na razie jej najlepszy wynik to półfinał, który osiągnęła w 2022 i 2025 roku.

W sobotę Świątek zmierzy się z rozstawioną z numerem 31. Rosjanką Anną Kalinską.

Wcześniej, po nadspodziewanie długim, bo aż dwugodzinnym meczu, Polka wygrała w pierwszej rundzie z Chinką Yue Yuan.

Kalinska w czwartek pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:3. Świątek z Rosjanką ma bilans 2-1.