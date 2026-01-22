Polski Związek Narciarski ogłosił kadrę na zimowe Igrzyska Olimpijskie. Na liście jest 21 nazwisk, w tym trzy skoczków narciarskich.

Kacper Tomasiak podczas treningu przed kwalifikacjami / Grzegorz Momot / PAP

Kadra skoczków na igrzyska

Na skoczni w Predazzo zobaczymy Kamila Stocha, Kacpra Tomasiak i Pawła Wąska. Stoch jako jedyny z tej grupy jest teraz w Oberstdorfie i rywalizuje w kwalifikacjach do mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Tomasiak, jak relacjonuje dziennikarz RMF FM Patryk Serwański, odpoczywa - za nim intensywna część sezonu. 18-latek zbiera energię z myślą o igrzyskach.

Kadrę uzupełnia Paweł Wąsek - najwyżej sklasyfikowany Polak w rankingu olimpijskim. Mimo to trwający sezon jest w wykonaniu Wąska bardzo przeciętny.

W rywalizacji pań będą nas reprezentować Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Kto jeszcze w kadrze?

Kibice z pewnością będą śledzić zjazdy Maryny Gąsienicy-Daniel. Kadrę narciarzy alpejskich uzupełniają Nikola Komorowska i Piotr Habdas.

W biegach narciarskich zaprezentują się Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Sebastian Bryja, Dominik Bury i Maciej Staręga. W kombinacji norweskiej wystąpią Kacper Jarząbek i Miłosz Krzempek