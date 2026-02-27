Świadczenie honorowe dla 100-latków od 1 marca 2026 roku wzrośnie o kilkaset złotych. Po waloryzacji seniorzy otrzymają ponad 6,9 tys. zł brutto miesięcznie (5,7 - 6 tys. zł "na rękę"). To dożywotni dodatek, który większość uprawnionych osób dostanie automatycznie. Sprawdź, kto musi złożyć wniosek ESH i czy dodatkowe pieniądze wpływają na inne świadczenia pobierane przez seniorów.
- Świadczenie honorowe dla 100-latków w 2026 roku - ile wyniesie po marcowej waloryzacji?
- Czy świadczenie honorowe jest przyznawane automatycznie, czy trzeba złożyć wniosek?
- Kto musi złożyć wniosek ESH o świadczenie honorowe?
Już od 1 marca 2026 r. seniorzy, którzy ukończyli 100 lat, otrzymają wyższe wsparcie finansowe. Nowa kwota świadczenia honorowego wyniesie dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Podwyżka obejmie również wypłaty realizowane przez KRUS, dlatego część świadczeniobiorców dostanie pierwsze podwyższone przelewy właśnie z KRUS.
Dla porównania - dotychczasowy dodatek dla 100-latków wynosił 6589,67 zł, co oznacza wzrost o około 349 zł miesięcznie.
Podwyżka wynika z corocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych. W 2026 roku wskaźnik waloryzacji ustalono na poziomie 5,3 proc.