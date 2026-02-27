Świadczenie honorowe dla 100-latków - czym jest?

Świadczenie honorowe to specjalny, dożywotni dodatek finansowy dla osób, które ukończyły 100 lat życia. Nie zastępuje on emerytury ani renty - jest jedynie symbolicznym wyróżnieniem dla najstarszych obywateli.

Dodatek wypłaca przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wysokość świadczenia jest taka sama dla wszystkich seniorów, niezależnie od historii zatrudnienia, wysokości składek czy wcześniej pobieranej emerytury.

W praktyce oznacza to, że 100-latek nadal otrzymuje swoje podstawowe świadczenie (emeryturę lub rentę), a dodatkowo dostaje świadczenie honorowe dla 100-latków w stałej, jednak corocznie waloryzowanej kwocie.

Podstawą prawną jest ustawa z 18 października 2024 r. dotycząca świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Świadczenie honorowe dla 100-latków - komu przysługuje?

Ponad 6 900 zł mogą otrzymać osoby spełniające trzy podstawowe kryteria:

posiadają obywatelstwo polskie

ukończyły 100 lat życia

w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego setne urodziny miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia wskazanego w ustawie.

W Polsce świadczenie otrzymuje ponad 4 tys. stulatków (na koniec grudnia 2025 r. były to 4057 osób).

Świadczenie honorowe dla 100-latków 2026. Czy trzeba składać wniosek ESH?

Większość seniorów nie musi składać żadnych dokumentów. Świadczenie honorowe dla 100-latków przyznawane jest automatycznie z urzędu. Dotyczy to szczególnie osób, które pobierają już emeryturę lub rentę z systemu administrowanego przez ZUS lub KRUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych monitoruje daty urodzenia świadczeniobiorców. W miesiącu setnych urodzin decyzja o przyznaniu dodatku jest wysyłana pocztą.

Wniosek ESH trzeba złożyć tylko w wyjątkowych sytuacjach - gdy osoba:

nigdy nie pobierała emerytury ani renty

nie była objęta systemem ubezpieczeniowym

nie otrzymuje świadczeń z ZUS ani KRUS

W takim przypadku konieczne jest wypełnienie formularza ESH i dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, np. odpisu aktu urodzenia.

Czy świadczenie wpływa na inne dodatki senioralne?

Dobra wiadomość dla seniorów jest taka, że świadczenie honorowe dla 100-latków nie wpływa na inne świadczenia.

Otrzymywanie dodatku w wysokości prawie 7 tys. zł miesięcznie nie powoduje:

utraty dodatku pielęgnacyjnego

ograniczenia prawa do świadczenia wspierającego

zmniejszenia pomocy socjalnej z ośrodków pomocy społecznej

zmiany zasad przyznawania innych zasiłków

Dodatek nie jest wliczany do dochodu przy analizie progów uprawniających do pomocy społecznej.

Świadczenie honorowe dla 100-latków pozostaje jednym z najwyższych systemowych dodatków dla najstarszych obywateli, będąc jednocześnie formą symbolicznego uhonorowania osób, które dożyły wyjątkowego wieku.