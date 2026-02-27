Świadczenie honorowe dla 100-latków od 1 marca 2026 roku wzrośnie o kilkaset złotych. Po waloryzacji seniorzy otrzymają ponad 6,9 tys. zł brutto miesięcznie (5,7 - 6 tys. zł "na rękę"). To dożywotni dodatek, który większość uprawnionych osób dostanie automatycznie. Sprawdź, kto musi złożyć wniosek ESH i czy dodatkowe pieniądze wpływają na inne świadczenia pobierane przez seniorów.

  • Świadczenie honorowe dla 100-latków w 2026 roku - ile wyniesie po marcowej waloryzacji?
  • Czy świadczenie honorowe jest przyznawane automatycznie, czy trzeba złożyć wniosek?
  • Kto musi złożyć wniosek ESH o świadczenie honorowe?
Świadczenie honorowe dla 100-latków. Od marca 2026 prawie 7 tys. zł dla seniorów

Już od 1 marca 2026 r. seniorzy, którzy ukończyli 100 lat, otrzymają wyższe wsparcie finansowe. Nowa kwota świadczenia honorowego wyniesie dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Podwyżka obejmie również wypłaty realizowane przez KRUS, dlatego część świadczeniobiorców dostanie pierwsze podwyższone przelewy właśnie z KRUS.

Dla porównania - dotychczasowy dodatek dla 100-latków wynosił 6589,67 zł, co oznacza wzrost o około 349 zł miesięcznie.

Podwyżka wynika z corocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych. W 2026 roku wskaźnik waloryzacji ustalono na poziomie 5,3 proc.

Świadczenie honorowe dla 100-latków - czym jest?

Świadczenie honorowe to specjalny, dożywotni dodatek finansowy dla osób, które ukończyły 100 lat życia. Nie zastępuje on emerytury ani renty - jest jedynie symbolicznym wyróżnieniem dla najstarszych obywateli.

Dodatek wypłaca przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wysokość świadczenia jest taka sama dla wszystkich seniorów, niezależnie od historii zatrudnienia, wysokości składek czy wcześniej pobieranej emerytury.

W praktyce oznacza to, że 100-latek nadal otrzymuje swoje podstawowe świadczenie (emeryturę lub rentę), a dodatkowo dostaje świadczenie honorowe dla 100-latków w stałej, jednak corocznie waloryzowanej kwocie.

Podstawą prawną jest ustawa z 18 października 2024 r. dotycząca świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Świadczenie honorowe dla 100-latków - komu przysługuje?

Ponad 6 900 zł mogą otrzymać osoby spełniające trzy podstawowe kryteria:

  • posiadają obywatelstwo polskie
  • ukończyły 100 lat życia
  • w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego setne urodziny miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia wskazanego w ustawie.

W Polsce świadczenie otrzymuje ponad 4 tys. stulatków (na koniec grudnia 2025 r. były to 4057 osób).

Świadczenie honorowe dla 100-latków 2026. Czy trzeba składać wniosek ESH?

Większość seniorów nie musi składać żadnych dokumentów. Świadczenie honorowe dla 100-latków przyznawane jest automatycznie z urzędu. Dotyczy to szczególnie osób, które pobierają już emeryturę lub rentę z systemu administrowanego przez ZUS lub KRUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych monitoruje daty urodzenia świadczeniobiorców. W miesiącu setnych urodzin decyzja o przyznaniu dodatku jest wysyłana pocztą.

Wniosek ESH trzeba złożyć tylko w wyjątkowych sytuacjach - gdy osoba:

  • nigdy nie pobierała emerytury ani renty
  • nie była objęta systemem ubezpieczeniowym
  • nie otrzymuje świadczeń z ZUS ani KRUS

W takim przypadku konieczne jest wypełnienie formularza ESH i dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, np. odpisu aktu urodzenia.

Czy świadczenie wpływa na inne dodatki senioralne?

Dobra wiadomość dla seniorów jest taka, że świadczenie honorowe dla 100-latków nie wpływa na inne świadczenia.

Otrzymywanie dodatku w wysokości prawie 7 tys. zł miesięcznie nie powoduje:

  • utraty dodatku pielęgnacyjnego
  • ograniczenia prawa do świadczenia wspierającego
  • zmniejszenia pomocy socjalnej z ośrodków pomocy społecznej
  • zmiany zasad przyznawania innych zasiłków

Dodatek nie jest wliczany do dochodu przy analizie progów uprawniających do pomocy społecznej.

Świadczenie honorowe dla 100-latków pozostaje jednym z najwyższych systemowych dodatków dla najstarszych obywateli, będąc jednocześnie formą symbolicznego uhonorowania osób, które dożyły wyjątkowego wieku.

