Paris Saint-Germain, Real Madryt, Atalanta Bergamo i Galatasaray Stambuł zapewniły sobie awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie par kolejnej rundy już w piątek, a finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

Obrońcy trofeum z Paryża oraz "Królewscy" z Madrytu potwierdzili swoją dominację w rewanżowych spotkaniach barażowych. PSG zremisowało na własnym stadionie z AS Monaco 2:2, co wystarczyło do awansu po wcześniejszym zwycięstwie 3:2 na wyjeździe. Real Madryt pokonał Benfikę Lizbona 2:1, przypieczętowując awans po wygranej 1:0 w pierwszym meczu.

Niespodziewanym wynikiem zakończyło się spotkanie Galatasaray Stambuł z Juventusem Turyn. Pierwszy mecz w Turcji wygrali gospodarze 5:2. W rewanżu Włosi nie zdołali odrobić strat.

Ta sztuka udała się za to zespołowi Atalanta Bergamo z Nicolą Zalewskim w składzie. Piłkarze Półwyspu Apenińskiego odrobili straty z pierwszego meczu z Borussią Dortmund (0:2), wygrywając u siebie 4:1. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry po rzucie karnym.

Bodoe/Glimt z niespodzianką

We wtorek sensację sprawiło norweskie Bodoe/Glimt, które wyeliminowało ubiegłorocznego finalistę - Inter Mediolan. Norwegowie wygrali dwumecz 5:2, eliminując z rozgrywek drużynę z Piotrem Zielińskim w składzie.

Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyskało osiem drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich pochodzi z Anglii: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea i Manchester City. Do tego grona dołączają Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, w której występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Losowanie i finał

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się już w najbliższy piątek. Wtedy poznamy drabinkę fazy pucharowej. Wielki finał Ligi Mistrzów zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.