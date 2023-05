"Wesprzemy budowę stadionu Rakowa" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w klubie z Częstochowy. Na ten cel z budżetu państwa przeznaczonych zostanie ok. 40 mln zł. Raków zespół zapewnił sobie w tym sezonie mistrzostwo Polski w piłce nożnej i przygotowuje się do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, właściciel Rakowa Michał Świerczewski, premier Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego Wojciech Cygan / Waldemar Deska / PAP

Premier pogratulował przedstawicielom klubu sukcesów w ostatnich sezonach i zdobytego w obecnych rozgrywkach mistrzostwa Polski. Jednocześnie zapewnił pomoc w dostosowaniu stadionu Rakowa do wymogów UEFA.

Postanowiliśmy zainwestować środki państwowe i wesprzeć ten sukces. Zresztą rozmowy zaczęliśmy już kilka tygodni temu, gdy to mistrzostwo nie było jeszcze pewne. Wesprzemy budowę stadionu. Do takiego poziomu, aby mógł służyć klubowi również w rozgrywkach europejskich. Już teraz trzymam kciuki za sukces w Lidze Mistrzów - powiedział Morawiecki.

Według wstępnego kosztorysu, wstępnej kalkulacji, stadion będzie kosztować od 60 do 70 milionów złotych, przebudowa tego stadionu, zwiększenie liczby miejsc. Z tej puli zdecydowanie ponad połowę, co najmniej ok. 40 milionów, przeznaczymy z budżetu państwa na wsparcie dla Rakowa - powiedział Morawiecki.

Właściciel Rakowa Michał Świerczewski dodał, że liczy, iż prace zostaną zakończone w połowie 2024 roku.

Wydaje mi się, że realnym terminem, gdyby wszystko przebiegło pomyślnie, jest połowa przyszłego roku. Jeśli chodzi o prace stadionowe, chodzi głównie o dwie trybuny i prace dookoła stadionu, dlatego taki harmonogram jest możliwy - przyznał Świerczewski.

Piłkarze Rakowa na trzy kolejki przed końcem sezonu ekstraklasy wyprzedzają o 11 punktów Legię Warszawa.

W poprzednich dwóch sezonach Raków zajmował drugie miejsce w ligowej tabeli i dwukrotnie wywalczył Puchar Polski. Tym razem podopieczni Marka Papszuna przegrali finał PP (2 maja w rzutach karnych z Legią), ale sięgnęli po historyczny tytuł mistrzowski.