Kamil Grosicki wraca do ekstraklasy. Właśnie ogłoszono, że po 14 latach przerwy znów będzie występował w Pogoni Szczecin. Prezentacja piłkarza odbyła się przed rozpoczęciem meczu Pogoni ze Stalą Mielec.

Grosicki urodził się w Szczecinie. Jest wychowankiem Pogoni - właśnie w tym zespole debiutował na poziomie ekstraklasy. Później grał w Legii Warszawa, Sivassporze, Stade Rennais, czy Hull City.

Marzeniem Grosickiego była gra w Premier League, ale okres gry w West Bromwich Albion był nieudany. Od lipca skrzydłowy pozostawał bez klubu.



Kamil Grosicki wraca do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej po 10 latach. 83 mecze i 17 bramek to jest jego bilans w reprezentacji.



Zawsze powtarzałem, że chce wrócić do Szczecina, to jest moje miasto. Pogoń to mój klub - powiedział Grosicki klubowym mediom Pogoni Szczecin.