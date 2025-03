Polska prowadzi w Warszawie z Maltą w meczu 2. kolejki grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026. Bramkę w 27. minucie zdobył Karol Świderski.

/ Leszek Szymański / PAP

Składy wyjściowe:

Polska: Łukasz Skorupski - Kamil Piątkowski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Mateusz Bogusz, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Krzysztof Piątek.

Malta: Henry Bonello - Zach Muscat, James Carragher, Enrico Pepe - Joseph Mbong, Matthew Guillaumier (kapitan), Teddy Teuma, Alexander Satariano, Ryan Camenzuli - Paul Mbong, Ilyas Chouaref.

"Chcemy wygrać, żeby spokojnie myśleć o kolejnych meczach"

Biało-Czerwoni rozpoczęli eliminacji skromnym zwycięstwem dzięki bramce Roberta Lewandowskiego - po rykoszecie w końcówce meczu. Wygrana z Litwinami to mały krok kadry Michała Probierza do celu, jakim jest awans na mundial 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku, lecz styl pozostawiał dużo do życzenia.

Selekcjoner zamieszał w pierwszym składzie na mecz z Maltą. Na ławce rezerwowych spotkanie rozpoczął Robert Lewandowski. Duet w ataku tworzą Karol Świderski i Krzysztof Piątek.

I to właśnie ten duet otworzył wynik spotkania w 27. minucie. Piątek wślizgiem podał do Świderskiego, a ten zdobył bramkę.