Wszystko jest już jasne! Losowanie zdecydowało, że piłkarska reprezentacja Polski, która w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata zajęła w grupie drugie miejsce, w półfinale baraży zagra u siebie z Albanią. Jeśli Biało-Czerwoni pokonają niżej notowanego rywala, w decydującym starciu o udział na mundialu zmierzą się - na wyjeździe - albo z Ukrainą, albo ze Szwecją.

/ RMF FM

Polscy piłkarze po raz trzeci z rzędu zagrają w barażach o awans do wielkiej imprezy. Dotychczasowe próby były udane, dzięki czemu Biało-Czerwoni wystąpili w 2022 r. na mistrzostwach świata w Katarze i na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy w Niemczech.

Podczas dzisiejszego losowania, zorganizowanego w szwajcarskim Zurychu, Biało-Czerwoni - razem z reprezentacjami Walii, Czech i Słowacji - byli wybierani z drugiego koszyka.

W półfinale dwuetapowych baraży podopieczni Jana Urbana baraży trafili na Albanię, rywala losowanego z trzeciego koszyka. Spotkanie zostanie rozegrane 26 marca w Polsce, prawdopodobnie na PGE Narodowym.

Wiadomo też, że w ewentualnym finale Polacy zmierzą się z albo z Ukrainą, albo ze Szwecją. Los chciał, że gospodarzem tego spotkania będzie zwycięzca półfinału Ukraina - Szwecja.

Cztery ścieżki barażowe

Podsumowując, na podstawie podziału na koszyki utworzone zostały cztery tzw. ścieżki barażowe po cztery ekipy; z każdej ścieżki na mundial awansuje tylko jedna drużyna.

W półfinałach, w ramach ścieżki A, Włochy zagrają z Irlandią Północną, a Walia z Bośnią i Hercegowiną; w ramach ścieżki B Ukraina zmierzy się ze Szwecją, a Polska z Albanią; w ramach ścieżki C Turcja zagra z Rumunią, a Słowacja z Kosowem; w ramach ścieżki D Dania zmierzy się z Macedonią Północną, a Czechy z Irlandią.

W obu etapach rozstrzygnięcia nastąpią w jednym spotkaniu, czyli możliwe będą dogrywki czy konkursy rzutów karnych. Półfinały baraży zaplanowano na 26 marca 2026 r., a finały zostaną rozegrane pięć dni później - 31 marca 2026 r.

Rozlosowano miniturniej międzykontynentalny

Oprócz baraży europejskich, w czwartek w Zurychu wyłoniono również dwie "ścieżki" w barażowym miniturnieju interkontynentalnym, który także w marcu zostanie rozegrany w Meksyku, a stawką będą dwie przepustki na mundial.

W ramach pierwszej ścieżki Nowa Kaledonia zagra z Jamajką; zwycięzca tego spotkania w finale zmierzy się z rozstawioną ekipą Demokratycznej Republiki Konga. Druga ścieżka to półfinałowe starcie Boliwii z Surinamem i finał zwycięskiej drużyny z Irakiem (który również był rozstawiony).

W przyszłorocznych mistrzostwach świata po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.