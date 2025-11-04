David Beckham, były kapitan reprezentacji Anglii i legenda światowego futbolu, został uhonorowany tytułem szlacheckim. Uroczystość odbyła się na zamku Windsor, gdzie król Karol III osobiście pasował go na rycerza, doceniając zarówno jego osiągnięcia sportowe, jak i działalność charytatywną.

Uroczystość odbyła się na zamku Windsor, a Beckhamowi towarzyszyła żona Victoria, która otrzymała tytuł Lady Beckham.

Beckham jest legendą Manchesteru United, byłym kapitanem reprezentacji Anglii i zdobywcą wielu prestiżowych trofeów.

We wtorek David Beckham dołączył do grona brytyjskich rycerzy. Były piłkarz otrzymał tytuł szlachecki i został pasowany na rycerza przez króla Karola III podczas uroczystości na zamku Windsor. W ten sposób monarcha wyróżnił Beckhama za jego wkład w rozwój sportu oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność charytatywną.

W wydarzeniu uczestniczyła żona piłkarza, Victoria Beckham, która od teraz nosi tytuł Lady Beckham. Była gwiazda Spice Girls i obecna projektantka mody nie kryła wzruszenia podczas ceremonii.

Osiągnięcia sportowe i działalność charytatywna

David Beckham rozpoczął swoją profesjonalną karierę w Manchesterze United, debiutując w Premier League w 1995 roku. W barwach tego klubu rozegrał 394 mecze i zdobył 85 bramek. Był kluczowym zawodnikiem drużyny, która w 1999 roku triumfowała w finale Ligi Mistrzów, pokonując Bayern Monachium.

W swojej karierze Beckham reprezentował także takie kluby jak Real Madryt, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain. W reprezentacji Anglii wystąpił 115 razy, z czego 59 razy jako kapitan, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii angielskiej kadry.

Poza boiskiem Beckham od lat angażuje się w działalność charytatywną. Od 2005 roku pełni funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNICEF, a w 2024 roku został ambasadorem King’s Foundation - organizacji edukacyjnej założonej przez obecnego króla Karola III.

"Nie mógłbym być dziś bardziej dumny"

Tuż po uroczystości David Beckham nie krył wzruszenia. Nie mógłbym być dziś bardziej dumny. Ludzie wiedzą, jakim jestem patriotą, kocham swój kraj - powiedział. Podkreślił także, że brytyjska monarchia zawsze była ważna dla jego rodziny, a otrzymanie tytułu szlacheckiego od króla Karola III nazwał "surrealistycznym przeżyciem".