David Beckham, były kapitan reprezentacji Anglii i legenda światowego futbolu, został uhonorowany tytułem szlacheckim. Uroczystość odbyła się na zamku Windsor, gdzie król Karol III osobiście pasował go na rycerza, doceniając zarówno jego osiągnięcia sportowe, jak i działalność charytatywną.
- David Beckham otrzymał tytuł szlachecki i został pasowany na rycerza przez króla Karola III.
- Uroczystość odbyła się na zamku Windsor, a Beckhamowi towarzyszyła żona Victoria, która otrzymała tytuł Lady Beckham.
- Beckham jest legendą Manchesteru United, byłym kapitanem reprezentacji Anglii i zdobywcą wielu prestiżowych trofeów.
We wtorek David Beckham dołączył do grona brytyjskich rycerzy. Były piłkarz otrzymał tytuł szlachecki i został pasowany na rycerza przez króla Karola III podczas uroczystości na zamku Windsor. W ten sposób monarcha wyróżnił Beckhama za jego wkład w rozwój sportu oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność charytatywną.
W wydarzeniu uczestniczyła żona piłkarza, Victoria Beckham, która od teraz nosi tytuł Lady Beckham. Była gwiazda Spice Girls i obecna projektantka mody nie kryła wzruszenia podczas ceremonii.
David Beckham rozpoczął swoją profesjonalną karierę w Manchesterze United, debiutując w Premier League w 1995 roku. W barwach tego klubu rozegrał 394 mecze i zdobył 85 bramek. Był kluczowym zawodnikiem drużyny, która w 1999 roku triumfowała w finale Ligi Mistrzów, pokonując Bayern Monachium.
W swojej karierze Beckham reprezentował także takie kluby jak Real Madryt, Los Angeles Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain. W reprezentacji Anglii wystąpił 115 razy, z czego 59 razy jako kapitan, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii angielskiej kadry.
Poza boiskiem Beckham od lat angażuje się w działalność charytatywną. Od 2005 roku pełni funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNICEF, a w 2024 roku został ambasadorem King’s Foundation - organizacji edukacyjnej założonej przez obecnego króla Karola III.
Tuż po uroczystości David Beckham nie krył wzruszenia. Nie mógłbym być dziś bardziej dumny. Ludzie wiedzą, jakim jestem patriotą, kocham swój kraj - powiedział. Podkreślił także, że brytyjska monarchia zawsze była ważna dla jego rodziny, a otrzymanie tytułu szlacheckiego od króla Karola III nazwał "surrealistycznym przeżyciem".