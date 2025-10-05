Pierwszoligowa Wieczysta Kraków rozstaje się z trenerem Przemysławem Cecherzem. Decyzja władz klubu zapadła po niedzielnej porażce z Odrą Opole, a wraz ze szkoleniowcem z zespołem żegnają się także jego najbliżsi współpracownicy.

Przemysław Cecherz / Art Service / PAP

Przemysław Cecherz pracował w Wieczystej od 1 maja. Po jego kierunkiem zespół wywalczył, po raz pierwszy w historii klubu, awans do pierwszej ligi. Na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce beniaminek spisuje się nieźle, bo z dorobkiem 22 punktów zajmuje drugie - premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy - miejsce.

Główny sponsor klubu Wojciech Kwiecień był jednak niezadowolony ze stylu gry prezentowanego przez zespół. W czwartkowych derbach z Wisłą Kraków Wieczysta zremisowała 1:1, tracąc gola w ostatniej minucie, ale przez całą drugą połowę tylko się broniła.

O dymisji - jego drugiej w Wieczystej (wcześniej prowadził ten zespół latach 2019-2021) - przesądziła jednak porażka 0:2 w niedzielnym meczu z Odrą Opole. Wraz ze szkoleniowcem pracę zakończyli również Łukasz Kubik (asystent trenera) i Piotr Jankowicz (odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne).