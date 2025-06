Cezary Kulesza został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Działacz nie miał żadnych kontrkandydatów. Kulesza będzie pełnił rolę prezesa PZPN-u do 2029 roku.

Cezary Kulesza będzie nadal pełnić rolę prezesa PZPN / Leszek Szymański / PAP

98 delegatów za Kuleszą

Za kandydaturą Kuleszy opowiedziało się 98 delegatów, siedmiu było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Wybory były tajne.

Kulesza przed głosowaniem podsumował na zjeździe PZPN kończącą się kadencję i zaprosił na film, który ją zobrazował.

Film i nadzieja na kolejne sukcesy

Bycie prezesem to największy zaszczyt w moim życiu zawodowym, jest sporo do zrobienia, ale mamy powody do satysfakcji - zaczął swoje krótkie wystąpienie Kulesza.

Jak przypomniał, w ostatnich czterech latach Polska była gospodarzem kilku prestiżowych wydarzeń międzynarodowych, bezprecedensowe sukcesy odnosiła kobieca reprezentacja Polski, która po raz pierwszy awansowała do mistrzostw Europy, sporo zainwestowano także w szkolenie młodzieży.

Mam nadzieję, że następna kadencja przyniesie jeszcze więcej sukcesów - zakończył i zaprosił na film obrazujący ostatnie cztery lata w polskim futbolu.

Podczas zjazdu w Warszawie działacze PZPN poinformowali, że dokonali zakupu siedziby federacji za 88 milionów złotych, o powierzchni ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych - tej, w której obecnie urzędują.

W trakcie prezentacji sprawozdania finansowego audytor poinformował, iż aktywa PZPN na koniec 2024 wyniosły 362 miliony złotych, co jest rekordową kwotą. Jak podkreślił, sytuacja finansowa federacji jest stabilna.

Sprawozdanie przyjęto zdecydowaną większością głosów - 100 za, żadnego przeciw, a czterech delegatów wstrzymało się od głosu.