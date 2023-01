Z informacji portalu sport.tvp.pl wynika, że nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski ma zostać Paulo Bento. Serwis powołuje się na byłego współpracownika Portugalczyka. "Nie potwierdzam tych doniesień" - skomentował w rozmowie z Interią prezes PZPN Cezary Kulesza.

Paulo Bento / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA

Prezes PZPN, który był we wtorek gościem internetowego Radia RMF24, powiedział, że wie już, kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Podkreślił jednak, że czeka na akceptację drugiej strony.

Ta decyzyjność zostaje po drugiej stronie. Wiadomo, że może to się przeciągnąć kilka dni - powiedział Kulesza. Po prostu czekam na odpowiedź z drugiej strony - dodał.

Sternik polskiej federacji piłkarskiej poinformował, że trenerem polskiej kadry będzie zagraniczny trener, który ma doświadczenie w pracy z inną reprezentacją. Dla PZPN-u było to kluczowe kryterium.

Umowa będzie podpisana do końca eliminacji mistrzostw Europy w 2024 roku. Kulesza dodał, że po ewentualnym awansie zostaną przed selekcjonerem postawione kolejne cele.

Doniesienia sport.tvp.pl

W grze o posadę - według medialnych doniesień - na finiszu było dwóch kandydatów: Paulo Bento i Vladimir Petković. Z informacji portalu sport.tvp.pl wynika, że nowym selekcjonerem ma zostać ten pierwszy.

O porozumieniu 53-latka z PZPN portal usłyszał od dawnego współpracownika Bento. Osoba niegdyś blisko związana z trenerem została poinformowana, że jest on zdecydowany pracować dla Polski, a rozmowy są na finiszu.

Ponadto w sztabie Bento ma znaleźć się polski trener. "Pamiętać jednak należy, że zawsze pozostaje możliwość, iż na ostatniej prostej porozumienie się wysypie" - dodał portal.

Do tych doniesień Kulesza odniósł się w rozmowie z Interią.

Nie potwierdzam tych doniesień. W ogóle nie wiem, skąd się biorą takie newsy. Ich efekt jest tylko taki, że teraz wszyscy do mnie dzwonią - powiedział prezes PZPN.

Portugalskie media chwalą Bento

Podczas środowej rozmowy z PAP Bento odmówił ustosunkowania się do doniesień o możliwym nawiązaniu współpracy z PZPN. Pytany o poziom reprezentacji Polski oraz o wynik podopiecznych Czesława Michniewicza na zakończonym w grudniu mundialu w Katarze Portugalczyk również nie chciał się wypowiadać.

W tym momencie nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia - uciął pochodzący z Lizbony szkoleniowiec.

Od kilku dni część portugalskich mediów informuje, że Bento znalazł się na krótkiej liście kandydatów do objęcia funkcji trenera polskiej kadry. Dziennikarze chwalą jego umiejętności.

Czołowy portugalski komentator piłkarski Paulo Pereira podkreślił walory Bento i wskazał, że dwukrotnie w ciągu ośmiu lat prowadził dwie liczące się w światowym futbolu reprezentacje - ojczystą i Korei Południowej.

Gdyby okazało się, że PZPN postawił na Bento, to by oznaczało, że po przykrej historii z Paulo Sousą nie zniechęcił się do portugalskich trenerów - powiedział PAP Pereira, nawiązując do niespodziewanego rozstania przez tego szkoleniowca z polską kadrą i PZPN w grudniu 2021 r. po niespełna roku prowadzenia biało-czerwonych.

Paulo Bento, w przeciwieństwie do Sousy, jest typowym selekcjonerem. Ma duże doświadczenie i zna się na prowadzeniu drużyn narodowych - zaznaczył komentator stacji CNN Portugal.

Jak przypomniał, kierowana przez Bento reprezentacja Portugalii zainaugurowała 29 lutego 2012 r. Stadion Narodowy w Warszawie spotkaniem towarzyskim przeciwko Polsce zakończonym bezbramkowym remisem.

W ocenie Pereiry władze federacji Korei Płd., z którą dotarł do 1/8 finału mundialu w Katarze, próbowały przekonać Bento do dalszej współpracy, ale Portugalczyk miał odmówić z powodu poszukiwania "nowych wyzwań".

Paulo Bento - kariera sportowa i trenerska

Urodzony w 1969 r. w Lizbonie Bento karierę piłkarską zaczynał w stołecznych klubach CAA oraz SF Palmense. Profesjonalną karierę rozpoczął w 1988 roku w Benfice Lizbona. W kolejnych latach był zawodnikiem Estreli Amadora, Vitorii Guimaraes, hiszpańskiego Realu Oviedo oraz Sportingu Lizbona.

Grający na pozycji pomocnika Bento wystąpił w kadrze Portugalii 35 razy, w tym podczas Euro 2000 oraz mistrzostw świata w 2002 r.

Jako trener Portugalczyk prowadził Sporting Lizbona, brazylijskie Cruzeiro, Olympiakos Pireus, a także chiński Chongqing Lifan.

W latach 2010-14 Bento był selekcjonerem Portugalii, zaś od 2018 r. do grudnia 2022 r. kierował reprezentacją Korei Południowej.