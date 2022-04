Bayern Monachium musi odrabiać straty w rewanżu. Ekipa Roberta Lewandowskiego uległa na wyjeździe 0-1 Villarrealowi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Karim Benzema ustrzelił hat-tricka i poprowadził Real Madryt do wyjazdowej wygranej 3-1 z Chelsea Londyn.

Robert Lewandowski podczas meczu z Villarrealem / BIEL ALINO / PAP/EPA

Benzema zdobył dwa gole w pierwszej połowie, popisując się dwukrotnie trudnymi technicznie uderzeniami głową (21. i 24. minuta). Stratę zmniejszył później Niemiec Kai Havertz (40.), ale Francuz skompletował hat-trick tuż po zmianie stron, wykorzystując nieporozumienie w szeregach defensywy gospodarzy (46.).

Benzema strzela jak natchniony

To drugi z rzędu mecz Benzemy z hat-trickiem w tych rozgrywkach. Trzy gole zdobył także w starciu z Paris Saint-Germain w poprzedniej rundzie. Od początku sezonu w Champions League strzelił 11 bramek, a lepszy pod tym względem jest tylko Lewandowski - 12.



W klasyfikacji wszech czasów Francuz również zbliżył się do Polaka. Ma 82 trafienia, o trzy mniej od zajmującego trzecie miejsce w tym zestawieniu Lewandowskiego. Przed nimi są tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 140 i Argentyńczyk Lionel Messi - 125.

Lewandowski zatrzymany przez rywali

Do niespodzianki doszło w Hiszpanii, gdzie Villarreal podejmował mistrza Niemiec i lidera Bundesligi Bayern Monachium. Lewandowski rozegrał w barwach gości cały mecz, ale był praktycznie niewidoczny, bo bezbłędnie upilnowali go obrońcy "Żółtej Łodzi Podwodnej".



Zaskakujący jest nie tylko wynik, ale i przebieg spotkania w Hiszpanii. Gospodarze wyszli na prowadzenie w ósmej minucie. Wówczas Dani Parejo oddał strzał, ale tor lotu piłki zmienił Holender Arnaut Danjuma Groeneveld i bramkarz Manuel Neuer nie miał najmniejszych szans na skuteczniejszą interwencję.



Zgodnie z przewidywaniami częściej przy piłce był Bayern (58 procent), ale wcale nie przekładało się to na większą liczbę okazji bramkowych. To raczej piłkarze Villarreal, triumfatora Ligi Europy w poprzednim sezonie, mają czego żałować. Najbliżej podwyższenia był Gerard Moreno, który w drugiej połowie raz trafił w słupek, a raz nie trafił do opuszczonej przez Neuera bramki z okolic połowy boiska, po błędzie niemieckiego bramkarza.

"Villarreal okiełznał bestię"

"Imponujący Villarreal pozwolił ujść Bayernowi z życiem" - skomentowano na stronie internetowej dziennika "Marca". "Villarreal okiełznał bestię" - stwierdzono z kolei w serwisie online gazety "As".



Niemiecki "Bild" opisał występ Bawarczyków jako "słaby", a "Kicker" skomentował, że porażka była "zasłużona", ale sytuacja Bayernu przed rewanżem i tak nie jest zła.



Rewanże w tych parach rozegrane zostaną we wtorek 12 kwietnia.



Wtorkowe mecze zakończyły się zwycięstwami angielskich drużyn: Liverpool pokonał na wyjeździe Benficę Lizbona 3:1, a Manchester City wygrał u siebie z Atletico Madryt 1:0. Rewanże tych par zaplanowane są na 13 kwietnia.



W półfinałach zwycięzca pary Bayern - Villarreal trafi na Liverpool lub Benficę, a lepszy zespół dwumeczu Chelsea - Real zmierzy się z Manchesterem City lub Atletico. Finał zaplanowany jest na 28 maja w podparyskim Saint-Denis.