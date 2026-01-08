Bartek S.A., znany producent obuwia dziecięcego z Mińska Mazowieckiego, oficjalnie zakończył działalność. Sąd ogłosił upadłość spółki, zamykając rozdział jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku.

/ Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

8 października 2025 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód ogłosił upadłość spółki Bartek S.A. Decyzja stała się prawomocna 19 grudnia 2025 roku.

To oznacza definitywny koniec działalności firmy, której produkty znały pokolenia rodziców w całej Polsce. O sprawie poinformował serwis dlahandlu.pl.

Fatalny rok dla firmy

Rok 2024 okazał się przełomowy i wyjątkowo trudny dla spółki. Bartek S.A. zanotowała wtedy stratę netto w wysokości 7,4 mln zł.

Jak podkreślono w sprawozdaniu finansowym, przyczyną były nie tylko problemy rynkowe, ale również "głębokie zmiany organizacyjne".

Próby ratowania marki

Od 2019 roku większościowym właścicielem Bartka była Grupa Wojas, która przejęła 56 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego, celem było "ujednolicenie polityki cenowej oraz rozwój wspólnej oferty". Sklepy firmowe Bartek zostały włączone do sieci Wojasa, a marka miała stać się jedynie podmiotem licencjonującym własne znaki towarowe.

Marki nie udało się jednak uratować, a Bartek S.A. przechodzi do historii jako jeden z największych producentów obuwia dziecięcego w Polsce. Decyzja sądu kończy działalność firmy, której produkty przez lata cieszyły się zaufaniem rodziców w całym kraju.