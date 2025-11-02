Robert Lewandowski po trzytygodniowej przerwie spowodowanej urazem wrócił do gry w barwach Barcelony. Polski napastnik pojawił się na murawie w końcówce meczu, w którym „Duma Katalonii” pokonała Elche 3:1. Bramki gospodarzy strzegł Wojciech Szczęsny. Zwycięstwo pozwoliło Barcelonie awansować na pozycję wicelidera La Liga.

Marcus Rashford w dobrej formie w barwach Barcelony / MANAURE QUINTERO/AFP/East News / East News

37-letni Robert Lewandowski ostatni raz wystąpił 12 października w meczu reprezentacji Polski przeciwko Litwie, gdzie zdobył jedną z bramek w wygranym 2:0 spotkaniu eliminacji mistrzostw świata. Dzień później okazało się, że napastnik Barcelony doznał urazu mięśnia uda, co wykluczyło go z gry na kilka tygodni. Początkowe prognozy mówiły nawet o sześciu tygodniach przerwy, jednak rehabilitacja przebiegła szybciej i Lewandowski wrócił do kadry już po trzech tygodniach.

W niedzielnym meczu z Elche Lewandowski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się w 74. minucie, zastępując Marcusa Rashforda. Wcześniej Barcelona prowadziła już 3:1 po golach Lamine Yamala, Ferrana Torresa i właśnie Rashforda. Honorowe trafienie dla Elche zdobył Rafa Mir. Dzięki wygranej Barcelona awansowała na drugie miejsce w tabeli, mając 25 punktów - o pięć mniej od liderującego Realu Madryt.

Sytuacja w czołówce La Liga

Real Madryt w sobotę pewnie pokonał Valencię 4:0. Bohaterem "Królewskich" był Kylian Mbappe, który zdobył dwie bramki i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji strzelców La Liga z 13 trafieniami. Do siatki trafiali także Jude Bellingham oraz Alvaro Carreras. Real wygrał 13 z 14 meczów od początku sezonu, przegrywając jedynie z Atletico Madryt.

Na trzecim miejscu w tabeli znajduje się Villarreal, który rozgromił Rayo Vallecano 4:0. Czwartą pozycję zajmuje Atletico Madryt po zwycięstwie 3:0 nad Sevillą. Jedną z bramek dla stołecznej drużyny zdobył Antoine Griezmann, dla którego było to już 200. ligowe trafienie w karierze.