Łukasz Maciejczyk został właścicielem grającej w piłkarskiej ekstraklasie Korony Kielce. "Moim celem jest zrównoważony rozwój klubu i jego spokojna przyszłość" - powiedział Maciejczyk podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta.

Piłkarze Korony Kielce / Piotr Polak / PAP

Kieleccy radni zgodzili się podczas czwartkowej sesji na sprzedaż 99 proc. akcji kieleckiego klubu Łukaszowi Maciejczykowi, właścicielowi spółki Korona Forever, za kwotę 108 tys. zł.

Prezydent Kielc Agata Wojda wyraziła podczas swojego wystąpienia nadzieję, że "dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii spółki i klubu oraz rozwoju sportu zawodowego w naszym mieście".

Nieprawdą jest, że ten proces ma służyć pozbyciu się klubu. Ten proces ma służyć temu, żeby Korona mogła lepiej funkcjonować i mogła rozwinąć skrzydła, żeby miała stabilność. Chcieliśmy znaleźć wiarygodnego, przewidywalnego, stabilnego partnera biznesowego, który da szanse klubowi na rozwój i sportowe sukcesy - powiedziała Wojda.

Zaznaczyła, że decydującym argumentem przemawiającym za sprzedażą Korony Łukaszowi Maciejczykowi była stabilność finansowa oraz szerokie poparcie społeczne.

Prezydent Kielc podkreśliła, że miasto Kielce nie zrezygnuje z dalszego wspierania klubu. Władze miejskie zobowiązały się do przeznaczania 2 mln zł rocznie na promocję poprzez sport oraz 300 tysięcy złotych na szkolenie dzieci i młodzieży do 2030 roku. Jednocześnie miasto zachowa 1 proc. akcji (do 2030 roku) oraz jednego przedstawiciela w radzie nadzorczej do końca sezonu 2025/2026, co ma umożliwić kontrolę nad funkcjonowaniem klubu.

Plan na kolejne sezony

Maciejczyk zaznaczył, że jego celem jest "zrównoważony rozwój klubu i jego spokojna przyszłość". Zobowiązał się do dokapitalizowania klubu kwotą 6 mln zł, co ma wzmocnić budżet i zapewnić stabilność finansową do końca bieżącego sezonu. Dodał, że Korona SA pozostanie spółką, której akcjonariusze "nie mają prawa do wypłaty dywidendy, a ewentualny zysk będzie przeznaczany na jej działalność statutową, czyli jej szeroko rozumiany rozwój".

Zaznaczył, że w sezonie 2025/2026 budżet klubu, jeśli to on zostanie właścicielem Korony, będzie wynosił 30 mln zł, a celem sportowym pierwszej drużyny będzie 12. miejsce w ekstraklasie. W sezonie 2026/2027 budżet wrośnie o 2 mln zł (cel sportowy 10. miejsce), a w sezonie 2027/2028 o kolejne 3 mln zł (cel sportowy 8. miejsce).

Jednogłośna decyzja radnych

Za uchwałą o sprzedaży 99 proc. akcji Korony głosowało wszystkich 24 radnych obecnych na sali. Michał Piasecki, szef klubu radnych KO w kieleckiej radzie miasta, podkreślił w rozmowie z PAP, że sprzedaż Korony spółce Korona Forever to najlepsze rozwiązanie dla kieleckiego klubu.

Pan Maciejczyk inwestuje swój własny kapitał, jest to wiarygodne źródło. Poza tym jest wieloletnim kibicem Korony, zależy mu na klubie. Widać, że chce budować wokół Kielc taką regionalną otoczkę biznesową i społeczną, oraz integrować środowisko kibiców. Miasto będzie partnerem w tych zmianach - powiedział Piasecki.

Podobnego zdania była Anna Mazur-Kałuża z klubu radnych "Perspektywy". Wiceprzewodnicząca kieleckiej rady miasta zaznaczyła, że miasto przy wsparciu radnych z jej klubu znalazło wiarygodnego inwestora dla klubu, który ma też poparcie kieleckich kibiców.

Marcin Stępniewski, szef klubu radnych PiS, podkreślił, że przyjęcie przez miasto oferty właściciela spółki Korona Forever, to najbardziej rozsądne rozwiązanie dla klubu. Dodał, że to efekt "ogromnej determinacji kibiców, mediów i całej społeczności gromadzącej się wokół Korony".

Gdyby nie oferta pana Maciejczyka, to prawdopodobnie Korona byłaby sprzedana byle komu, byle jak, na byle jakich warunkach. Na szczęście udało się sprzedać klub prawdopodobnie odpowiedzialnemu inwestorowi, który w sercu ma Koronę - powiedział Stępniewski.

Były menedżer Lewandowskiego był zainteresowany Koroną

Decyzja o sprzedaży Korony Kielce zapadła po długotrwałym procesie negocjacyjnym i licznych rozmowach z zainteresowanymi stronami. Na początku lutego chęć zakupu klubu wyraził Mariusz Siewierski, właściciel spółki Korona Management, były menedżer Roberta Lewandowskiego. Siewierski zapowiedział zainwestowanie 6 milionów złotych, jednak nie ujawnił swoich wspólników, co wzbudziło wątpliwości radnych i kibiców.

Kilka dni później do gry wkroczył Łukasz Maciejczyk, właściciel świętokrzyskiej firmy Magnus Tobacco. Jego oferta szybko zyskała poparcie kibiców oraz radnych, co ostatecznie przesądziło o decyzji prezydent Kielc.

Korona po 23. kolejkach ekstraklasy zajmuje 11. miejsce w tabeli (29 punktów) z siedmioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Najbliższy mecz kielecka drużyna rozegra w piątek na własnym boisku z Puszczą Niepołomice.