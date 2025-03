Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zwykle południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich Karpat i nad morzem okresami porywisty.

W nocy z czwartku na piątek nadal zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na północy, na Pomorzu, na Kujawach, a także w Kotlinie Kłodzkiej mogą występować lokalne krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m.

Temperatura minimalna najbliższej nocy wyniesie od minus 2 st. C do 2 st. C. Najcieplej lokalnie na zachodzie i na południu kraju. Tam punktowo może ona sięgać 5 st. C. Nad morzem do 4 st. C. Najchłodniej na Podhalu i w rejonach podgórskich Karpat, do minus 5 st. C.

W piątek również najchłodniej nad samym morzem, od 9 do 12 st. C. Poza tym od 14 st. C na północy, około 16 st. C na przeważającym obszarze kraju i najcieplej - do 18 st. C - na południu. Wiatr zwykle z kierunków południowych, słaby i zmienny.

W nocy z piątku na sobotę pogodnie. Lokalnie mogą pojawiać się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 300 lub 500 m, krótkotrwałe i bardzo lokalne. Temperatura minimalna od minus 2 st. C do 2 st. C. W Zielonej Górze, Bielsku-Białej i w Nowym Sączu od 2 do 4 st. C. Także nad morzem, 2 lub 3 stopnie na plusie.

Wiatr słaby, zmienny, stopniowo przechodzący na kierunki wschodnie.

Od wtorku zmiana pogody

Zdaniem Grzyczman, sytuacja w weekend będzie bardzo podobna. Pogoda zmieni się dopiero od wtorku.

W przyszłym tygodniu wystąpi wyraźne ochłodzenie. Nawet możliwe, że wrócą jeszcze opady deszczu ze śniegiem i śniegu, więc zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa - dodała synoptyk.