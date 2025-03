Mówię zarówno o propozycji Komisji (Europejskiej, dotyczącej zmobilizowania do 800 mld euro - przyp. red.), jak i determinacji wszystkich moich rozmówców. Potwierdzali to w czasie spotkań w Paryżu i w Londynie - relacjonował. Wszyscy są zdeterminowani, żeby podjąć to wyzwanie - dodał.

Będziemy szybciej, mądrzej, efektywniej zbroić się jako Europa niż Rosja. To jest nie tylko warunek sine qua non, żeby być bezpiecznym, ale coś, co zaczyna się dziać na naszych oczach - tłumaczył szef polskiego rządu. Zastrzegł jednocześnie, że nie ma powodu do "łatwego optymizmu".