Lechia Gdańsk z licencją na grę w Ekstraklasie w kolejnym sezonie. Ostateczną decyzję podjęła w tej sprawie Komisja Odwoławcza do spraw Licencji Klubowych PZPN. Lechia rozpocznie jednak rozgrywki z pięcioma ujemnymi punktami. Na gdański klub nałożono też rozszerzony nadzór finansowy.

Piłkarze Lechii Gdańsk / Marcin Gadomski / PAP

Lechia Gdańsk otrzymała w instancji odwoławczej licencję na udział w rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy w edycji 2025/26, z rozszerzonym nadzorem finansowym - poinformował PZPN. Została jednak ukarana odjęciem pięciu punktów w nowym sezonie.

Ponadto Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła "nałożyć na klub zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem możliwości uprawniania wszystkich nowych zawodników na czas do końca sezonu 2025/2026, z zastrzeżeniem możliwości zwrócenia się do Organów Licencyjnych o zgodę na dokonanie pojedynczych transferów".

Jak podkreślono w komunikacie, to jest ostateczna decyzja.

Komisja przyznała, że Lechia przedłożyła niezbędne dokumenty, które - zdaniem tej komisji - uwiarygadniają złożoną w procesie licencyjnym prognozę finansową.

"Mając na uwadze zapłatę zobowiązań po terminie 31 marca br. oraz naruszenia przez klub wszystkich trzech wskaźników: kapitału własnego netto, dopuszczalnego deficytu z piłki nożnej oraz wskaźnika kosztów zespołu, komisja postanowiła nałożyć na klub środek kontroli w postaci pozbawienia licencjobiorcy pięciu punktów (...)" - dodano.

Komisja o zakazie transferów i ograniczeniu możliwości rejestracji nowych zawodników

Jeżeli chodzi o zakaz transferów i ograniczenia możliwości rejestracji nowych zawodników, w sytuacji, w której klub będzie wykazywał się bieżącym regulowaniem zobowiązań względem pracowników, komisja dopuszcza możliwość zwrócenia się do Organów Licencyjnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie pojedynczych transferów.

"Powyższe ma na celu weryfikację możliwości zaciągania nowych zobowiązań przez klub oraz kontrolę realizacji i wykonania złożonej prognozy finansowej" - zaznaczono.

Jednocześnie, w ramach nałożonego rozszerzonego nadzoru finansowego, komisja zobowiązała klub do "comiesięcznego raportowania uproszczonego sprawozdania finansowego oraz do comiesięcznego raportowania zapłaty bieżących zobowiązań pracowniczych i z tytułu zobowiązań objętych porozumieniami w terminach do tego przewidzianych i bez możliwości ich dalszego odraczania".

Lechia chwalona za rundę wiosenną

Lechia była jedynym klubem ekstraklasy, który pod koniec kwietnia - w pierwszej instancji - nie otrzymał licencji na przyszły sezon. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN oświadczyła wówczas, że ta decyzja ma związek z niespełnieniem kryterium F.05, dotyczącego prognozy finansowej.

To były kolejne już w tym sezonie kłopoty gdańskiego klubu. 27 grudnia 2024 roku komisja, po analizie nadesłanych dokumentów, stwierdziła, że Lechia nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na nią w ramach rozszerzonego nadzoru finansowego. Licencję upoważniającą do gry w ekstraklasie beniaminek otrzymał dopiero po odwołaniu, tuż przed wznowieniem pod koniec stycznia rozgrywek. Utrzymano natomiast wówczas w mocy zakaz transferowy z jednoczesnym ograniczeniem rejestracji nowych graczy.

Mimo kłopotów organizacyjnych klubu piłkarze z Gdańska spisują się w rundzie rewanżowej bardzo dobrze, zbierają dużo pochwał za grę. Udane występy sprawiły, że wydostali się z dołu tabeli i na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmują 14. miejsce, z dorobkiem 36 punktów i przewagą siedmiu nad strefą spadkową.

Z ekstraklasą żegnają się Stal Mielec, Śląsk Wrocław i Puszcza Niepołomice.