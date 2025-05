28-letni obywatel Bułgarii rozkochiwał młode kobiety, które były w trudnej sytuacji życiowej, a następnie przemocą zmuszał je do prostytucji. Służby zatrzymały mężczyznę, który przez 10 lat zajmował się handlem ludźmi. Grozi mu teraz do 20 lat więzienia.

/ Policja Śląska /

28-letni obywatel Bułgarii był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. To kolejna osoba zatrzymana w śledztwie przeciwko grupie przestępczej trudniącej się handlem ludźmi i czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji.

Jej ofiarami padały Polki i Bułgarki.

Bezwględny i okrutny przestępca

Na trop 28-latka wpadli policjanci z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji.

"Ustalenia kryminalnych wskazywały, że mają do czynienia z naprawdę bezwzględnym i okrutnym przestępcą, który od wielu lat zniewalał i zmuszał przemocą do prostytucji młode kobiety oraz działał w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się werbowaniem i zmuszaniem kobiet do prostytucji. Pracując nad sprawą, śledczy zdołali zebrać mocny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu szeregu bardzo poważnych zarzutów" - podała komenda wojewódzka w Katowicach.

Poszukiwany Bułgar został zatrzymany w Niemczech. Kilka dni temu tamtejsza policja przekazała go śledczym na przejściu granicznym w Świecku. Grozi mu 20 lat więzienia.

Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu poinformował, że Hassan M. został zatrzymany 25 kwietnia w niemieckiej miejscowości Bad Bentheim, próbował przekroczyć niemiecko-holenderską granicę. Po przesłuchaniu podejrzanego śledczy prześlą do sądu wniosek o jego aresztowanie.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, założony przez Bułgarów gang handlarzy ludźmi działał na terenie województw śląskiego i pomorskiego, a także poza granicami Polski.

Jak działali przestępcy

Członkowie grupy podstępem werbowali kobiety, a następnie grożąc im, transportowali je do miejsc, gdzie zmuszane były do uprawiania nierządu.

Sprawcy posługiwali się wobec pokrzywdzonych konkretną metodą werbunku o nazwie 'lover boy', polegającą na rozkochiwaniu w sobie młodych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej kobiet, celem ich bezprawnego wykorzystania. Dążyli do wytworzenia w świadomości ofiar stosunku zależności, posiłkując się przy tym przemocą fizyczną i psychiczną - opisywał prok. Kilian.

Wideo youtube

28-letni Bułgar to kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniem tej grupy przestępczej. W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu dobiega końca proces założyciela i szefa gangu Sheynura H.

Policja i prokuratura nadal pracują nad tą sprawą, by ustalić kolejnych podejrzanych. Nie wykluczają dalszych zatrzymań.

"Handel ludźmi jest określany jako współczesne niewolnictwo. Jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości zorganizowanej. Bandyci na różne sposoby werbują kolejne ofiary i bezwzględnie wykorzystują je, z czego czerpią znaczne korzyści finansowe. Z uwagi na bardzo złożony charakter jest to przestępstwo niezwykle trudne do wykrycia i udowodnienia" - podkreśliła komenda wojewódzka.

Escape truck z Holandii

Od kilku dni różne miasta woj. śląskiego objeżdża escape truck z Holandii - specjalna ciężarówka z kilkoma pomieszczeniami imitującymi warunki, w jakich przetrzymywane są ofiary handlu ludźmi.

To element akcji profilaktycznej realizowanej jest przez Komendę Główną Policji, holenderską policję, ambasadę Królestwa Niderlandów, Uniwersytet Wrocławski, Straż Graniczną, MSWiA i Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.