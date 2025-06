Defensywny pomocnik ma rozegranych w piłkarskiej Ekstraklasie ponad 300 spotkań. Do Górnika przychodzi więc jako doświadczony ligowiec, który w ubiegłym sezonie zdobył też doświadczenie gry w europejskich pucharach.

Fajnie mieć te 300 meczów rozegranych. To jest super, ale skupiam się na tym, żeby grać dalej i pokazać się z jak najlepszej strony. Jak zdrowie będzie, to wszystko będzie dobrze - przyznaje.

Przyjdzie czas, by określić cele

Jarosław Kubicki ma za sobą dopiero kilka dni wspólnych treningów w nowym zespole, który prowadzi teraz Michal Gasparik. Pomocnik podkreśla, że stawia sobie w każdym sezonie cele, ale z wyznaczaniem jednak tych w Górniku jeszcze poczeka.

Nowy pomocnika Górnika może już w pełni skupić się na przygotowaniach do sezonu, bo jak sam zaznacza wszystkie sprawy po za boiskowe związane z mieszkaniem są już załatwione.

Jak podpisywałem umowę, to przyjechałem właśnie z żoną i z córką tutaj na Śląsk i chcieliśmy ogarnąć tę sprawę mieszkaniową. W okresie kiedy mocniej trenujemy, są testy i to wszystko, to ciężko jeszcze byłoby jeździć gdzieś tam po mieszkaniach szukać. Nie chciałem mieć tego na głowie, więc szybciej się tym zająłem i udało się. Mieszkanie mamy wynajęte na razie na ten moment, więc z tego się cieszę, że mogę się skupić wyłącznie na pracy - przyznaje Jarosław Kubicki, który jednak przed jednym z pierwszych treningów musiał pojechać do sklepu ze sprzętami kuchennymi by dokupić garnki.

Górnik Zabrze nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy rozpocznie 20 lipca od domowego meczu z byłym klubem Jarosława Kubickiego - Lechią Gdańsk. Wcześniej 27 czerwca zespół Michala Gašparíka rozegra pierwszy sparingowy mecz z Podbeskidziem Bielsko - Biała, a dwa dni później wyjedzie na obóz przygotowawczy do austriackiego Kitzbühel. W trakcie 10 - dniowego zgrupowania Górnik rozgra dwa kolejne mecze kontrolne.