Europejska federacja piłkarska UEFA zamierza podjąć decyzję o zawieszeniu członkostwa Izraela w związku z wojną w Strefie Gazy – informuje agencja prasowa Associated Press, powołując się na dwa niezależne źródła.

Reprezentacja Izraela na archiwalnych zdjęciach / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Większość członków 20-osobowego Komitetu Wykonawczego UEFA jest gotowych "w jakiejkolwiek formie" głosować za zawieszeniem izraelskich drużyn w rozgrywkach międzynarodowych, zarówno klubowych, jak i reprezentacyjnych - podaje AP.

Decyzja o głosowaniu w tej sprawie zapadnie dwa tygodnie przed kolejną serią meczów kwalifikacji mistrzostw świata, w których Izrael ma się zmierzyć z Norwegią i Włochami.

Z kolei Maccabi Tel Awiw w środę zremisowało w spotkaniu inauguracyjnej kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy w Salonikach z PAOK 0:0.

Od dłuższego czasu ze względu na wojnę z Hamasem wszystkie izraelskie zespoły klubowe i narodowe jako gospodarze podejmują rywali na terenie neutralnym.

Dyplomatyczna wojna

W środę izraelskie media poinformowały, że dzięki presji dyplomatycznej jak na razie udało się uniknąć zawieszenia izraelskich drużyn przez UEFA.

Za zawieszeniem Izraela miał lobbować m.in. Katar, co wywołało silną reakcję izraelskich dyplomatów i działaczy sportowych wspieranych przez urzędników amerykańskich. Za zawieszeniem optował także powołany przez Radę Praw Człowieka niezależny komitet doradczy ONZ, który we wtorek wezwał do tego UEFA i FIFA. Tłumaczono to "konieczną odpowiedzią na ludobójstwo w Strefie Gazy".

"Reprezentacje państw, które dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka, mogą i powinny zostać zawieszone, tak jak miało to miejsce w przeszłości" - podkreślił zespół ekspertów. Dodano, że "istnieje moralny i prawny nakaz podjęcia wszelkich możliwych środków, by zakończyć ludobójstwo w Strefie Gazy".

ONZ o sytuacji w Strefie Gazy

W zeszłym tygodniu inne ciało ONZ, Międzynarodowa Niezależna Komisja Śledcza ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy, oraz Izraela, orzekło, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona zbrodni ludobójstwa. Izrael odrzucił te oskarżenia.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 65,4 tys. Palestyńczyków.

Od lutego 2022 roku, po zbrojnej agresji na Ukrainę, z wszelkich międzynarodowych rozgrywek piłkarskich wykluczona pozostaje Rosja.