Węgierski przewoźnik Wizz Air zapowiedział uruchomienie nowych połączeń z Polski do Czarnogóry i Szwajcarii. Już w czerwcu 2026 roku samoloty linii polecą z Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa i Poznania do Podgoricy, a we wrześniu z Poznania do Bazylei. To kolejny etap ekspansji przewoźnika na polskim rynku.

Wizz Air otwiera nowe połączenia z polskich miast. Nowe trasy do Podgoricy i Bazylei / Shutterstock

Wizz Air poinformował, że w czerwcu 2026 roku uruchomi bezpośrednie loty z Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa i Poznania do stolicy Czarnogóry - Podgoricy. Jako pierwsze, 1 czerwca, wystartuje połączenie z Rzeszowa. Następnie, 4 czerwca, do Podgoricy polecą pasażerowie z Poznania, 7 czerwca z Gdańska, a 16 czerwca z Wrocławia.

Dodatkowo, od 21 września 2026 roku, Wizz Air zaoferuje loty z Poznania do szwajcarskiej Bazylei.

Połączenia z Rzeszowa do Podgoricy oraz z Poznania do Bazylei będą realizowane trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki. Z Gdańska do Podgoricy samoloty polecą w poniedziałki, środy, piątki i niedziele, natomiast z Wrocławia - we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Loty z Poznania do Podgoricy zaplanowano na czwartki i niedziele. Wszystkie nowe trasy będą obsługiwane nowoczesnymi samolotami Airbus A321neo.

Dynamiczny rozwój siatki połączeń

W ostatnich tygodniach Wizz Air ogłosił także uruchomienie innych tras z Polski. W przyszłym roku przewoźnik poleci z Wrocławia do Reykjaviku, Dortmundu i Warny, a także na Gran Canarię, do Katanii i Ochrydy. Z Gdańska pojawi się pięć nowych kierunków: Poprad, Tallin, Wilno, Ateny i Nicea. W planach jest również zwiększenie liczby samolotów stacjonujących w Polsce - do trzech we Wrocławiu i dziewięciu w Gdańsku.

Wizz Air przekazał, że od stycznia do października 2025 roku zrealizował blisko 54 tysiące lotów do i z Polski, przewożąc ponad 11 milionów pasażerów. To niemal 20-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza, która należy do największych przewoźników operujących w Polsce. Flota firmy liczy obecnie 244 samoloty typu Airbus A320 i A321.