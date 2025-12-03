Gigantyczne emocje w Londynie. Ekipa Fulham przegrała z Manchesterem City 4:5, mimo że goście prowadzili już 5:1. Norweg Erling Haaland zapisał się w historii jako ten, który najszybciej zdobył 100 bramek w Premier League. Dokonał tego w 111 meczach.
- Erling Haaland jako pierwszy w historii zdobył 100 bramek w Premier League w zaledwie 111 meczach.
- Norweg strzelił gola w 17. minucie spotkania Manchester City z Fulham, otwierając wynik meczu.
- Manchester City pokonał Fulham 5:4, choć prowadził już 5:1.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
25-letni Haaland strzelił gola w 17. minucie, otwierając wynik meczu. Poprawił rekordowe dotychczas osiągnięcia Alana Shearera, który do osiągnięcia granicy stu trafień w Premier League potrzebował 124 spotkań.