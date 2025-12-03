W rekordowym tempie przeszedł drogę od uczniowskiej ławki do nauczycielskiego biurka. 19-letni Lorenzo Leone z Aosty został najmłodszym nauczycielem we Włoszech. Dziś uczy informatyki w tej samej szkole, w której jeszcze niedawno sam zdawał maturę.

Lorenzo zaczął nauczać w wieku 19 lat / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lorenzo Leone to obecnie najmłodszy nauczyciel we Włoszech. Jeszcze rok temu przygotowywał się do matury w technikum w Aostcie na północy kraju, a dziś prowadzi zajęcia z informatyki w szkolnym laboratorium.

Jego droga do zawodu była błyskawiczna - maturę zdał w lipcu, a już we wrześniu stanął po drugiej stronie szkolnej ławki.

Zawsze kochał informatykę

Po egzaminie dojrzałości Lorenzo złożył wniosek o możliwość zastępowania nieobecnych nauczycieli. Szybko został przyjęty i już dwa miesiące po maturze rozpoczął pracę w swojej macierzystej szkole. Na początku nowego roku szkolnego wygrał konkurs na stałe stanowisko nauczyciela i został zatrudniony na pełen etat.

Sam przyznaje, że o konkursie dowiedział się od innych nauczycieli, którzy zachęcili go do udziału. Zaproponowano mi potem nauczanie matematyki albo teorii informatyki, ale nie czułem się silny z matematyki po maturze - mówi Lorenzo.

Szybko znalazł sposób, by uczniowie go szanowali

Jak zauważyły media, to, co dla większości nauczycieli we Włoszech oznacza często wieloletnie oczekiwanie na stałe zatrudnienie w szkole, młody mieszkaniec Aosty osiągnął w trudnym do wyobrażenia czasie.

Zajęcia prowadzi w obecności innych nauczycieli, bo takie są wymogi. Nie może uczyć całkowicie samodzielnie nie mając ukończonych studiów.

Lorenzo Leone powiedział także: Kiedy przyszedłem uczyć, uczniowie w czwartej klasie byli młodsi ode mnie zaledwie o kilka miesięcy. Ale szybko znalazłem sposób, by mnie szanowali.

Dodał, że od pierwszego dnia wprowadził jasne reguły, ale potrafi też zrozumieć swoich uczniów, bo jeszcze sam niedawno nim był.

Teraz studia

Moi dawni nauczyciele bardzo mi pomogli - stwierdził, cytowany przez dziennik "La Stampa".



W swoim technikum najmłodszy w kraju nauczyciel ma opinię zawsze przygotowanego, punktualnego i godnego zaufania.

Jego zdaniem nauczyciel to najlepszy zawód, jaki wybrał.

Uczy innych i studiuje. Chce szybko skończyć studia.