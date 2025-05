Nagranie z gwiazdorem Barcy podbija sieć. Raphinha pokonał na kolanach całe boisko na stadionie olimpijskim w Barcelonie, aby podziękować Bogu za mistrzostwo Hiszpanii.

Raphinha, Robert Lewandowski i Lamine Yamal / OSCAR DEL POZO / AFP/EAST NEWS

Żona piłkarza Natalia Rodrigues opublikowała na Instagramie film przedstawiający to wydarzenie.

Raphinha pokonał boisko bez butów, na kolanach i w pełnym słońcu w momencie, gdy stadion był pusty. Brazylijczyk chciał w ten sposób wyrazić wdzięczność Bogu za zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Towarzyszył mu jego syn Gael, który miał założoną koszulkę Barcelony z napisem "tata" i biegał po murawie z piłką.

Brazylijczyk po dotarciu do linii bramkowej pocałował murawę. Piłkarz był wyraźnie zmęczony, a jego kolana były zaczerwienione.

"Nagrywam ten film ze łzami w oczach, wielką wdzięcznością i niezachwianą wiarą. Bóg wie co robi. Zna każdą modlitwę, którą wspólnie wypowiedzieliśmy i na nią odpowiedział! Podążanie za Tobą jest przywilejem. Kolejny rok wypełniasz swoją obietnicę. Dziękuję ci, Boże, że wspierasz nas do tej pory. Do następnego sezonu" - napisała Rodrigues.