Ewa Pajor doznała kontuzji kolana, ale na szczęście nie spełnił się najczarniejszy scenariusz. Piłkarka reprezentacji Polski i "Dumy Katalonii" będzie pauzować od czterech do sześciu tygodni - poinformowała FC Barcelona w oficjalnym komunikacie medycznym.

Ewa Pajor / Jose Breton / Nur Photo / East News

Ewa Pajor doznała kontuzji prawego kolana podczas meczu FC Barcelona z Atletico Madryt.

Badania wykazały, że uraz nie jest aż tak poważny - piłkarka będzie pauzować od 4 do 6 tygodni.

Początkowo istniały obawy o zerwanie więzadeł krzyżowych, co mogłoby wykluczyć zawodniczkę nawet na rok.

Ewa Pajor przyjechała w poniedziałek przed południem do Ciutat Esportiva, gdzie znajduje się centrum medyczne klubu. 28-letnia zawodniczka przeszła badania po tym, jak w niedzielnym meczu 7. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy na wyjeździe z Atletico Madryt, wygranym przez jej zespół 6:0, zeszła w drugiej połowie z boiska ze łzami w oczach z powodu skręcenia prawego kolana.

Badania wykazały "uraz kompleksu tylno-bocznego prawego kolana bez innych powiązanych urazów".

"To cud! Pajor będzie wyłączona z gry tylko od czterech do sześciu tygodni!" - skomentował wyniki badań kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Przed ich ogłoszeniem w hiszpańskich mediach obawiano się najgorszego scenariusza, czyli zerwania więzadeł krzyżowych w prawym kolanie, co mogłoby wykluczyć podstawową zawodniczkę "Barcy" nawet na rok.

Polkę ominą listopadowe spotkania w lidze hiszpańskiej przeciwko Realowi Madryt, a następnie przeciwko Chelsea Londyn w Lidze Mistrzyń. Nie zagra również w towarzyskich spotkaniach reprezentacji Polski z Holandią i Walią, zaplanowanych pod koniec października.

Ewa Pajor jest najlepszą polską piłkarką w historii i liderką reprezentacji. We wrześniu napastniczka Barcelony, która przyszła do Katalonii latem 2024 r. z niemieckiego VfL Wolfsburg, na gali plebiscytu Złota Piłka magazynu "France Football", w którym zajęła ósme miejsce, otrzymała nagrodę dla najskuteczniejszej zawodniczki sezonu 2024/25.

W zeszłym sezonie Pajor strzeliła 52 gole - 43 w Barcelonie i dziewięć w reprezentacji Polski. W obecnym prowadzi - wraz z koleżanką z drużyny Claudią Piną - w klasyfikacji najlepszych strzelczyń sezonu z sześcioma bramkami na koncie.