Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała pokonali na własnym stadionie Wisłę Kraków 2:0. Dzięki zdobyciu trzech punktów opuścili ostatnie miejsce w tabeli.

Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała cieszą się z gola z Desley'a Ubbinka / Andrzej Grygiel / PAP

"Górale" objęli prowadzenie w 13. min. Wówczas Desley Ubbink chciał wbiec z piłką w pole karne, ale lekko się potknął. Wyprzedził go kolega z drużyny Maksymilian Sitek i stanął przed szansą pokonania krakowskiego bramkarza. Po jego strzale Mateusz Lis odbił piłkę w lewo, w miejsce gdzie dobiegł Ubbink. Skorzystał on z takiego "prezentu" i było 1:0.

Wiślacy najbliżsi wyrównania przed przerwą byli w 24. min. Wówczas Stefan Savic najwyraźniej chciał dośrodkować, ale tak "zepsuł" to zagranie, że omal nie trafił do siatki. Piłka odbiła się od poprzeczki.



Szybko po rozpoczęciu drugiej połowy bielszczanie podwyższyli prowadzenie. W 48. min. z lewej strony w pole karne zagrał Łukasz Sierpina. Kamil Biliński z pięciu metrów zamiast wpakować piłkę do siatki pozwolił, aby ta odbiła się od jego nogi i poleciała do tyłu. Na szczęście dla jego zespołu trafiła do nadbiegającego Davida Niepsuja, który z 11 metrów nie spudłował.





Także w drugiej części spotkania poprzeczka uratowała Podbeskidzie od utraty bramki, w 60. min. po zagraniu Nikoli Kuveljicia.



Na pięć minut przed końcem bielszczanie mieli bardzo dogodną okazję, aby podwyższyć prowadzenie, ale wynik spotkania nie uległ zmianie.

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków 2:0 (1:0)



Bramki: 1:0 Desley Ubbink (14), 2:0 David Niepsuj (48).



Żółta kartka - Podbeskidzie Bielsko-Biała: Marco Tulio, Serhij Miakuszko, Karol Danielak. Wisła Kraków: Łukasz Burliga, Georgij Żukow.



Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Mecz bez udziału publiczności.



Podbeskidzie Bielsko-Biała: Michal Peskovic - Filip Modelski, Rafał Janicki, Milan Rundic - David Niepsuj (75. Karol Danielak), Jakub Hora (72. Marco Tulio), Michał Rzuchowski, Desley Ubbink (77. Serhij Miakuszko), Łukasz Sierpina - Kamil Biliński (71. Peter Wilson), Maksymilian Sitek (71. Dominik Frelek).



Wisła Kraków: Mateusz Lis - Dawid Szot (46. Łukasz Burliga), Michal Frydrych, Uros Radakovic, Maciej Sadlok (83. Żan Medved) - Yaw Yeboah (74. Jakub Błaszczykowski), Georgij Żukow, David Mawutor (30. Nikola Kuveljic), Stefan Savic, Jean Carlos Silva (46. Piotr Starzyński) - Felicio Brown Forbes.