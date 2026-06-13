Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które w sobotę mogą wystąpić w znacznej części kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu, silny wiatr, a miejscami także grad.

IMGW ostrzega przed burzami. Alerty dla 11 województw (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Alerty dotyczą województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz północnych obszarów województwa opolskiego. Ostrzeżenia obowiązują w sobotę od godziny 12:00 do 23:00.

Ostrzeżenie IMGW / IMGW

Według prognoz w czasie burz suma opadów może wynieść od 20 do 30 mm. Synoptycy przewidują również porywy wiatru osiągające od 60 do 75 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk IMGW ocenia na 75 procent.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest najniższym w trzyetapowej skali alertów meteorologicznych. Oznacza jednak warunki sprzyjające występowaniu groźnych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do szkód materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności i śledzenie bieżących komunikatów pogodowych.