​Wołodymyr Zełenski zaproponował władzom Bahrajnu umowę o współpracy dronowej, która wzmocniłaby ten kraj w walce z atakami irańskich bezzałogowców. Ukraiński przywódca spotkał się we wtorek w Manamie z królem Bahrajnu - Hamadem ibn Isą Al Chalifą.

Prezydent Ukrainy o efektach rozmów z królem Bahrajnu poinformował we wtorek w mediach społecznościowych.

"Rozmawialiśmy o uderzeniach z Iranu przeciwko Bahrajnowi i innym krajom oraz o sytuacji wokół cieśniny Ormuz. Nasz kraj praktycznie codziennie (jest narażony) na podobne ataki terrorystyczne, a nasi ludzie mają odpowiednie doświadczenie w obronie w warunkach pełnowymiarowej wojny" - powiadomił Zełenski.

"Drone Deal"

Dodał, że Ukraina jest gotowa dzielić się z Bahrajnem taką ekspertyzą w zakresie bezpieczeństwa i pomagać we wzmacnianiu ochrony życia. "Zaproponowałem zawarcie porozumienia 'Drone Deal' oraz rozszerzenie współpracy z Bahrajnem. Uzgodniliśmy, że nasze zespoły opracują szczegóły" - podkreślił.

Ukraiński przywódca w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odwiedził kilka państw Bliskiego Wschodu, w tym dwukrotnie Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Syrię. Od poniedziałku wieczorem przebywa w Bahrajnie.

Kijów inwestuje w Bliski Wschód

Wcześniej informował, że Ukraina rozpoczęła współpracę z państwami tej części świata, dzieląc się z nimi doświadczeniem w walce z irańskimi dronami. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego. Po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone i Izrael nalotów na Iran Teheran odpowiedział atakami na Izrael i państwa regionu Zatoki Perskiej.

Irańskie władze rozwijają współpracę militarną z Rosją, przekazując jej m.in. technologie produkcji bezzałogowców, które są później wykorzystywane do ataków na Ukrainę. Wojsko ukraińskie uchodzi za światowego lidera w walce z dronami.