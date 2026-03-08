17-letni Oscar Pietuszewski idzie jak burza w FC Porto. Polak w ligowym hicie z Benficą Lizbona popisał się imponującą akcją indywidualną, a takiego zakończenia rajdu młodego piłkarza "Smoków" nie powstydziłby się nawet Cristiano Ronaldo. Bramka byłego skrzydłowego Jagielloni Białystok dała prowadzenie "Smokom" 2:0. Po przerwie do głosu doszli jednak podopieczni Jose Mourinho. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Oscar Pietuszewski z bramką w hicie ligi portugalskiej / PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

Jeszcze w rundzie jesiennej trwającego sezonu ledwie 17-letni talent z Białegostoku Oscar Pietuszewski grał przeciwko obrońcom Radomiaka Radom, Termaliki Brut-Bet czy Lecha Poznań. W zimowym okienku transferowym Polak zamienił jednak Białystok na słoneczną Portugalię. Dołączył do FC Porto, gdzie oprócz niego gra jeszcze dwóch Polaków: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj są zawodnikami linii defensywnej.

Pietuszewski od momentu przyjścia do FC Porto radzi sobie coraz lepiej, czego dowodem są statystyki, jakie wypracował. W ośmiu meczach strzelił dwie bramki, zaliczając także dwie asysty. Niedzielny klasyk z Benficą Lizbona 17-latek zaczął w wyjściowej jedenastce "Smoków". Trener Francesco Farioli raczej nie żałuje tej decyzji. Młody Polak, który czeka na powołanie do kadry Jana Urbana, był bowiem jednym z bohaterów spotkania rozgrywanego na Estadio da Luz w Lizbonie.

"Pietuszewski show" w Lizbonie. Talent z Polski zabawił się z obroną Benfiki

W 40. minucie Pietuszewski popisał się imponującym rajdem zakończonym efektownym trafieniem, którego nie powstydziłby się sam Cristiano Ronaldo, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.