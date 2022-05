W Zakopanem zmarł Tadeusz Jankowski. Olimpijczyk z 1964 roku, były biegacz narciarski i twórca biathlonu kobiecego w Polsce. Miał 92 lata.





Tadeusz Jankowski urodził się 20 kwietnia 1930 roku w Jabłonkach. Jako junior zdobył tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, jako senior trzykrotnie w biegach narciarskich. Na ZIO w Innsbrucku 1964 startował m.in. w sztafecie z Edwardem Budnym, Józefem Gutem-Misiagą i Józefem Rysulą.



Po zakończeniu kariery sportowej był trenerem w klubach zakopiańskich, a także inicjatorem i twórcą pierwszej w Polsce grupy kobiet, które zaczynały uprawiać biathlon (m.in. brązowe medalistki biegu drużynowego MŚ w 1993 roku w bułgarskim Borowcu Zofia Kiełpińska, Krystyna Liberda, Helena Mikołajczyk i Anna Stera). Jako trener żeńskiej kadry uczestniczył w Zimowych Igrzyskach Olimpijskie w Albertville (1992) i Lillehammer (1994).



Był moim trenerem, gdy byłam juniorką, a potem, gdy kończyłam już prawie karierę w biegach, dał mi drugą sportową szansę proponując, abym została kapitanem budowanej w latach 80. ekipy biathlonowej. To była trudna decyzja, miałam wtedy ośmiomiesięczne dziecko, jednak gdy powiedział, że pomoże mi we wszystkim - uwierzyłam i ruszyłam z koleżankami do pracy. Ciężkiej, ale zakończonej pierwszym w historii polskim kobiecym medalem MŚ w tej dyscyplinie i konkurencji - wspominała Kiełpińska.



Dodała, że trener w każdej podopiecznej widział potencjał. Próbował go rozwijać, bo jak mawiał - nie cierpi marnować talentów. Poświęcał więc czas każdej z nas wydobywając krok po kroku to, co najlepsze i za to będę mu zawsze wdzięczna - podkreśliła.



W późniejszych latach kontynuował pracę z młodzieżą promując takie talenty jak Krystyna Pałka (Guzik).



Jankowski zauważył sportowe predyspozycje Pałki już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy będąc trenerem w zakopiańskim KS Start, w oparciu o uczniowskie kluby sportowe, rozpoczął pracę nad stworzeniem ośrodków biegów narciarskich i biathlonu w gminie Czarny Dunajec.



Gdy w 2013 roku w Novym Mescie na Morawach Pałka zdobyła srebrny medal biathlonowych mistrzostw świata wzruszony powiedział PAP: Obserwując pracę przecież wtedy jeszcze dziecka widziałem, że to jest zawodniczka i człowiek, który coś w życiu osiągnie. Cieszę się, że tak właśnie się dzieje i z całego serca życzę jej dalszych sukcesów.



Był też jednym z pomysłodawców akcji "ojców chrzestnych" wspomagających finansowo uzdolnione sportowo dzieci z terenów Podhala.



Swoje wspomnienia związane z początkami biathlonu kobiecego w Polsce opisał m.in. w książkach: "A tarcze znikały w mroku", "Dziewczyny twarde jak stal zbójnickiego noża", "Polowacka na medal olimpijski w biathlonie" oraz "Błyski i ciernie polskiego biathlonu kobiet"