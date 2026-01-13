17 stycznia cały świat celebruje Światowy Dzień Pizzy! Ten włoski klasyk, który podbił serca i podniebienia ludzi na wszystkich kontynentach, cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Wojciech Madyś – europejski mistrz i światowy wicemistrz w produkcji pizzy – zdradził nam kulisy przygotowania idealnego ciasta oraz podzielił się cennymi wskazówkami, jak upiec pizzę w domowych warunkach.

Poznaj przepis na najlepszą pizzę neapolitańską / Shutterstock

Pizza może być serwowana nawet na śniadanie - wystarczy odrobina kreatywności!

Klasyczna Margherita to około 700 kcal - w diecie 2000 kcal można zjeść aż trzy!

Mistrz zdradził nam przepis na najlepsze ciasto na pizzę!

Wskazał na kluczowe składniki - jakie? Sprawdź w artykule poniżej!

Pizza - kultowy smakołyk na każdą okazję

Pizza to nie tylko szybki pomysł na kolację czy imprezowy przysmak. Jak przekonuje Wojciech Madyś, pizza może sprawdzić się o każdej porze dnia - nawet na śniadanie!

Można przygotować sobie tzw. focaccię, po prostu z ciasta na pizzę i z polskimi wędlinami, serami albo po prostu z polskim dżemem. Można śmiało sobie zaserwować - zachęca mistrz.

Włoski specjał daje ogromne pole do kulinarnych eksperymentów, a ograniczenia wyznacza jedynie wyobraźnia kucharza.

Myślę, że nie powinno się stawiać sobie granic. Oczywiście szanując tradycję i rozumiejąc, że ta prawdziwa pizza neapolitańska jest stricte pizzą Margheritą, Marinarą, gdzie sos, pomidory San Marzano tworzą serce, jest mozzarella Fior di Latte lub di Bufala - tłumaczy Madyś.

Składniki - prostota to klucz do sukcesu

Choć pizza może wydawać się daniem wymagającym egzotycznych produktów, w rzeczywistości do przygotowania idealnego ciasta wystarczy kilka podstawowych składników. Myślę, że w obecnych czasach wszystkie te składniki dostaniemy bez problemu w każdym sklepie - zapewnia ekspert.

Podstawowe ciasto na pizzę neapolitańską składa się wyłącznie z wody, soli, mąki i odrobiny drożdży. Nic więcej, nic mniej - jest to bardzo proste połączenie - podkreśla mistrz Europy.

Warto jednak zwrócić uwagę na jakość produktów: Jeżeli chodzi o mąkę, to oczywiście tutaj sugerowane są mąki włoskie typu 00. Jeżeli chodzi o drożdże, tak naprawdę przede wszystkim powinniśmy używać drożdży świeżych, piekarskich. Sól morska będzie wskazana. No i woda po prostu najlepiej jak będzie przefiltrowana, chłodna i tyle.

Przepis krok po kroku - jak zrobić idealne ciasto?

Jak zrobić idealne ciasto na pizzę? Przepis mistrza Europy na Światowy Dzień Pizzy / Shutterstock

Wojciech Madyś podaje sprawdzony przepis, który pozwoli przygotować dziewięć pysznych pizz.

Wystarczy przygotować litr wody, około 1,7 kg mąki, 2 g drożdży i około 50 g soli. Tak naprawdę zmieszanie tych składników po odpowiednim wyrobieniu, podzieleniu na porcje pozwoli nam przygotować około dziewięciu pizz - wyjaśnia szef kuchni.

Kluczowy jest również czas dojrzewania ciasta. W oryginalnym przepisie jest tak, że minimalny czas leżakowania ciasta to jest 8 godzin. Maksymalny czas to jest 24 godziny, więc bardzo często w pizzeriach dostajemy ciasto właśnie 24-godzinne, więc jest to prosty przepis - mówi Madyś i przypomina, że ciasto należy formować wyłącznie ręcznie, bez użycia wałka.

Pizza - lekka i... dietetyczna?

Pizza często bywa mylnie uznawana za ciężkostrawne i wysokokaloryczne danie. Tymczasem klasyczna Margherita może być świetną opcją nawet dla osób dbających o linię. Same pomidory i ser mozzarella, za dużo kalorii nie mają, taka klasyczna Margherita to ma około 700 kalorii. Jak ktoś ma dietę 2000 kalorii, to może sobie pozwolić na trzy takie pizze - mówi z uśmiechem Madyś.

Tradycja i nowoczesność - pizza w wielu odsłonach

Chociaż przepis na pizzę neapolitańską jest jeden, to wariantów tego dania znajdziemy na świecie całe mnóstwo.

Jest pizza rzymska, pizza amerykańska. Pizze są na grubym cieście, cienkim, rzymska w formie okrągłej, rzymska w formie grubej na kawałki dzielona - wylicza ekspert.

Dodaje: Przepisów właściwie jest bardzo dużo, ale pierwsze zapiski były lata, lata temu. To faktycznie jest ten od pizzy neapolitańskiej i on jest właściwie jeden, a potem my w jakiś sposób zmieniamy, dodajemy coś od siebie, uzupełniamy, tworzymy własne przepisy.