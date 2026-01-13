Hillary i Bill Clintonowie odmówili złożenia zeznań przed komisją Izby Reprezentantów prowadzącą śledztwo w sprawie Jeffreya Epsteina - podaje "New York Times". Decyzja ta może spowodować, że prominentna para zostanie uznana winną obrazy Kongresu. Wówczas sprawa może trafić do Departamentu Sprawiedliwości. Za obrazę Kongresu na karę więzienia został w 2022 roku były doradca Donalda Trumpa - Steve Bannon.