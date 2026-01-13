Eksperci Rady Europy, międzynarodowej organizacji skupiającej m.in. prawie wszystkie państwa Starego Kontynentu, pochwalili Polskę. Specjaliści ocenili, że Warszawa poczyniła "pewne postępy" w naprawianiu problemów wpływających na stosowanie standardów FATF, czyli instytucji międzyrządowej wyznaczającej standardy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Polska poczyniła pewne postępy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Ustalenia dotyczące Polski zawarto w raporcie MONEYVAL - komisji eksperckiej podlegającej Radzie Europy, międzynarodowej organizacji rządowej skupiającej prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza Starego Kontynentu. Choć raport powstał w listopadzie 2025 roku, to komunikat z jego konkluzjami ogłoszono we wtorek.

Dotychczas spełniliśmy trzy rekomendacje

Oceniono w nim, że Polska poczyniła "znaczne" postępy, jeśli chodzi o usuwanie technicznych braków wpływających na stosowanie standardów FATF (Financial Action Task Force) dotyczących organizacji non-profit (stowarzyszeń i fundacji nie działających dla zysku).

Oznacza to, że zabezpieczenia dotyczące wykorzystywania takich organizacji do finansowania terroryzmu są mocniejsze. W raporcie odnotowano, że powołanie Komitetu ds. Pożytku Publicznego czy Rady Działalności Pożytku Publicznego może być traktowane jako działanie na rzecz promowania dobrego rozliczania i zaufania publicznego w tym sektorze.

Natomiast postępy, jeśli chodzi o zalecenia FATF dotyczące nowych technologii, eksperci uznali jedynie za "częściowe". Ogółem spośród 40 rekomendacji FATF Polska całkowicie spełnia obecnie trzy i nie zmieniło się to od poprzedniego rocznego raportu. W znacznym stopniu Polska spełnia obecnie 24 rekomendacje, o jedną więcej niż poprzednio. Częściowo spełnia 13 zaleceń.

Czym jest MONEYVAL?

MONEYVAL to organ ekspercki Rady Europy oceniający działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego zadaniem jest monitorowanie i ocena wdrażania międzynarodowych standardów, takich jak 40 rekomendacji FATF. MONEYVAL opracowuje raporty oceniające, w jakim stopniu poszczególne kraje wypełniają te zalecenia.