Prezydent zawetował w zeszłym tygodniu ustawę o usługach cyfrowych wdrażającą DSA. Jaki plan B ma resort cyfryzacji? Czy nowy projekt uwzględniający uwagi prezydenta jest już przygotowywany? Kiedy zostanie wprowadzony podatek cyfrowy, który miałyby płacić big-techy? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, pierwszy wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Dlaczego premier Donald Tusk nie zgodził się na tak ważny dla Lewicy projekt ustawy w sprawie Państwowej Inspekcji Pracy? Czy premier celowo uderzył w Lewicę? Nad nowymi rozwiązaniami mają pracować ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Co w nowym projekcie zostanie z postulatów Lewicy? I jak chcą do nich przekonać PSL?

Naszego gościa zapytamy także o azyl polityczny na Węgrzech dla Zbigniewa Ziobry i wybory w Polsce 2050. Czy sytuacja w partii może zagrozić trwałości koalicji?

