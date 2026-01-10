Kaja Ziomek-Nogal zdobyła w sobotę tytuł mistrzyni Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 m. Srebrny medal wywalczyła Andżelika Wójcik. Piąta była Martyna Baran. Biało-Czerwoni na zawodach w Tomaszowie Mazowieckim wywalczyli już pięć krążków.

Kaja Ziomek-Nogal / Piotr Polak / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Polskie sprinterki między sobą rozstrzygnęły sprawę najcenniejszych medali w rywalizacji na najkrótszym dystansie. Jechały w ostatniej parze, w której lepsza okazała się Ziomek-Nogal, zwyciężając z czasem 37,79. Wójcik straciła do niej 0,48 s. Trzecie miejsce zajęła Holenderka Isabel Grevelt - 38,37.

Dobrze spisała się też Baran, która z wynikiem 38,55 została sklasyfikowana na piątej pozycji.

Reprezentanci Polski na zawodach w tomaszowskiej Arenie Lodowej wywalczyli już pięć medali, w tym cztery złote. Zwyciężyli w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn, a w startach indywidualnych po tytuł na 1000 m sięgnął Damian Żurek a na 500 m Kaja Ziomek-Nogal.