Kajakarka górska Klaudia Zwolińska została najlepszym sportowcem Polski 2025 roku w 91. edycji plebiscytu "Przeglądu Sportowego". W czołowej trójce znaleźli się też tenisistka Iga Świątek i siatkarz Wilfredo Leon. Tradycyjna Gala Mistrzów Sportu odbyła się w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

Klaudia Zwolińska / Leszek Szymański / PAP

Klaudia Zwolińska została najlepszym sportowcem Polski 2025 roku w 91. plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

Kajakarka z Nowego Sącza zdobyła w 2025 roku trzy medale mistrzostw świata w Penrith: dwa złote (K1, C1) i brązowy (cross).

Drugie miejsce zajęła Iga Świątek, triumfatorka Wimbledonu i wiceliderka światowego rankingu tenisistek.

Trzeci był Wilfredo Leon, siatkarz, który z reprezentacją Polski zdobył brąz MŚ i wygrał Ligę Narodów.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

27-letnia zawodniczka z Nowego Sącza przeszła do historii swojej dyscypliny zdobywając w mistrzostwach świata w Penrith medale we wszystkich trzech konkurencjach - złote w slalomowych K1 i C1 oraz brązowy w crossie.

Klaudia Zwolińska: Jestem w szoku

Tego się nie spodziewałam. Jestem w szoku. Jak byłam dzieckiem, to marzyłam o wygranej w tym plebiscycie - przyznała na scenie Zwolińska, która 12 miesięcy wcześniej jako wicemistrzyni olimpijska z Paryża zajęła dziewiątą pozycję. Dziękuję za każdy głos, bo to jest straszne wyróżnienie, przecież było tylu wybitnych sportowców - dodała.

Podium obchodzącego stulecie plebiscytu uzupełnili triumfatorka Wimbledonu i wiceliderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek, która była najlepsza w 2022 i 2023 roku, oraz siatkarz Wilfredo Leon, który z zespołem z Lublina sięgnął po mistrzostwo kraju i Puchar Challenge, a z drużyną narodową triumfował w Lidze Narodów oraz wywalczył brązowy medal mistrzostw świata.

Czwarte miejsce zajął sześciokrotny mistrz świata w jeździe na żużlu Bartosz Zmarzlik, a piątą lokatę głosujący przydzielili kierowcy wyścigowemu Robertowi Kubicy. Zwycięzca plebiscytu za 2008 w minionym roku zasłynął triumfem w prestiżowym wyścigu 24 godziny Le Mans.

Kolejne miejsca zajęli wicemistrzyni świata w skoku wzwyż Maria Żodzik, piłkarz reprezentacji Polski i Barcelony Robert Lewandowski oraz Mateusz Ponitka, kapitan reprezentacji koszykarzy, ósmej drużyny mistrzostw Europy.

Na dziewiątej pozycji uplasowała się ubiegłoroczna triumfatorka - Aleksandra Mirosław, mistrzyni i rekordzistka świata we wspinaczce sportowej na czas. Czołową dziesiątkę zamknął mistrz Europy w rajdach samochodowych Mikołaj Marczyk.

Drużyna roku, trener roku...

Przyznano też kilka innych wyróżnień.

Trenerem Roku został Tomasz Dylak, szkoleniowiec kadry pięściarek, którego podopieczne w 2025 roku wywalczyły m.in. trzy medale mistrzostw świata. Drużyną Roku uznano reprezentację siatkarzy, która z mistrzostw świata z Filipin wróciła z brązowym medalem, a wcześniej triumfowała w Lidze Narodów.

Statuetki Czempiona Stulecia - z okazji setnej rocznicy pierwszej edycji plebiscytu "PS" - trafiły do byłej biegaczki narciarskiej Justyny Kowalczyk, która najczęściej, bo pięciokrotnie, zwyciężyła w tym zestawieniu, oraz piłkarza Roberta Lewandowskiego, trzykrotnego triumfatora, który aż 14-krotnie plasował się w czołowej dziesiątce.

Dopóki biegam szybciej niż większość z was na sali, to nie zamierzam kończyć kariery - przyznał z uśmiechem zawodnik Barcelony, który połączył się z uczestnikami uroczystości zdalnie, gdyż przebywa z zespołem w Arabii Saudyjskiej, gdzie w niedzielę zagra z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii.

Z kolei Superczempion za całokształt osiągnięć trafił do tenisistki stołowej Natalii Partyki, sześciokrotnej mistrzyni paralimpijskiej i czterokrotnej uczestniczki igrzysk.

Przez wiele lat miałam wielki przywilej łączyć te oba światy, choć sport jest tak naprawdę jeden - powiedziała na scenie.

Wydarzeniem Roku kapituła uznała Wielką Warszawską, tradycyjnie punkt kulminacyjny sezonu wyścigów konnych na stołecznym torze Służewiec.

Wyczyn Roku miał miejsce 22 września, kiedy to Andrzej Bargiel najpierw zdobył Mount Everest, a następnie z najwyższej góry świata zjechał na nartach do bazy bez wspomagania tlenem z butli.

Najlepsi sportowcy Polski 2025 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego":

1. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)

2. Iga Świątek (tenis)

3. Wilfredo Leon (siatkówka)

4. Bartosz Zmarzlik (żużel)

5. Robert Kubica (wyścigi samochodowe)

6. Maria Żodzik (lekkoatletyka)

7. Robert Lewandowski (piłka nożna)

8. Matusz Ponitka (koszykówka)

9. Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)

10. Mikołaj Marczyk (rajdy samochodowe)

Wyróżnienia:

Trener Roku - Tomasz Dylak (boks)

Drużyna Roku - reprezentacja siatkarzy

Czempion Stulecia - Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie), Robert Lewandowski (piłka nożna)

Superczempion - Natalia Partyka (tenis stołowy)

Mecenas Polskiego Sportu i Kultury - Orlen SA

Mecenas Sportu - Totalizator Sportowy

Sportowe Wydarzenie Roku - Wielka Warszawska (wyścigi konne)

Wyczyn Roku - Andrzej Bargiel za zjazd na nartach z Mount Everestu bez wspomagania tlenem z butli

Nagroda XXI Wieku - firma ProfBud

