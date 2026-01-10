​Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Coco Gauff i Christianem Harrisonem w mikście rozstrzygającym półfinałowy mecz Polski z USA w tenisowym turnieju United Cup w Sydney. Po spotkaniach singlowych był remis 1:1.

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. / PAP/EPA/DAN HIMBRECHTS / PAP/EPA

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Coco Gauff i Christianem Harrisonem po dwóch bardzo zaciętych setach 7:6 (5), 7:6 (3). Do rozstrzygnięcia każdego potrzebny był tie-break.

Wcześniej Hubert Hurkacz wygrał z Taylorem Fritzem 7:6 (7-1), 7:6 (7-2), a Iga Świątek przegrała z Gauff 4:6, 2:6.

Wstępnie do składu miksta awizowani byli Świątek i Hurkacz, ale tak jak w piątek w ćwierćfinale z Australią kapitan Polski Mateusz Terczyński zdecydował się ostatecznie na Kawę i Zielińskiego.

Na zwycięzców w finale czeka już Szwajcaria, po wygranej z Belgią 2:1.

United Cup

Biało-Czerwoni finalistami United Cup są po raz trzeci. W 2024 roku spotkanie o tytuł przegrali z Niemcami, a w 2025 - właśnie z USA.

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów