To będzie niezwykły weekend dla blisko dziewięciuset młodych pływaczek i pływaków. Zawodnicy z ponad pięćdziesięciu klubów wezmą udział w dwudniowych zawodach pływackich Otylia Swim Cup, które odbędą się w sobotę i niedzielę we Floating Arenie w Szczecinie.

Otylia Swim Cup to jedna z największych imprez pływackich dla dzieci w Polsce. Każdego roku odbywa się dwukrotnie - wiosną oraz w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku pływacy rywalizowali pod koniec marca w Łodzi.

Kolejny raz nasze zawody gromadzą tłumy uczestników, co powoduje, że czuję wielką radość w sercu. Organizujemy te zawody po to, by dać tym młodym zawodnikom motywację i możliwość rywalizacji na perfekcyjnie zorganizowanych zawodach - mówi Otylia Jędrzejczak, której Fundacja jest organizatorem imprezy.

/ foto. Paweł Skraba /

W imprezie mogą wziąć udział zawodnicy w wieku 8-13 lat, zrzeszeni w klubach Polskiego Związku Pływackiego. Jak w każdym roku, także i teraz na zawody Otylia Swim Cup przyjadą młodzi pływacy z kilku klubów z Ukrainy. Zawsze ich gorąco witamy, bo to dobrze, że polscy pływacy mogą konfrontować się z rywalami z innych krajów - dodaje mistrzyni olimpijska z Aten.

Tegoroczny Otylia Swim Cup będzie wyjątkowy i pełen atrakcji. Będzie specjalny pokój zabaw dla dzieci z atrakcjami zorganizowanymi przez fundację i jej partnerów, m.in. firmy i marki Koral, Oshee, Sante i Grześki. Oczywiście na młodych pływaków czekają też atrakcyjne pakiety startowe. Gośćmi specjalnymi Otylii Jędrzejczak będą trzykrotny medalista lekkoatletycznych mistrzostw świata Piotr Lisek oraz znakomita niedawno lekkoatletka, również medalistka mistrzostw świata, Monika Pyrek. Oboje nasi wspaniali tyczkarze związani są rodzinnie i zawodowo ze Szczecinem.

/ foto. Paweł Skraba /

Każdy z uczestników dwudniowych zawodów będzie mógł kupić autobiografię Otylii Jędrzejczak, która kilka dni temu weszła do księgarń wraz z autografem i osobistą dedykacją.

Otylia Jędrzejczak i jej sztab tradycyjnie w trakcie Otylia Swim Cup chcą przyjrzeć się rozwojowi zawodników, którzy brali udział w poprzednich edycjach tych zawodów. Zawsze monitorujemy najzdolniejszych zawodników, ale także chcemy wyłapywać nowe talenty. Mamy utalentowanych zawodników, którym w ramach działań fundacji staramy się pomagać - mówi Jędrzejczak.

Otylia Swim Cup, który odbędzie się w przepięknej Floating Arenie, współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu oraz miasto Szczecin.