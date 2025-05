Wiele wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo już niedługo zmieni klub. Portugalczyk zamieścił wpis, który może sugerować jego odejście z Al-Nassr. Kilka dni temu szef FIFA Gianni Infantino powiedział, że Ronaldo może zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata, mimo że jego saudyjski klub nie zakwalifikował się do turnieju.

Cristiano Ronaldo / AA/ABACA / PAP/Abaca

Nie tak Cristiano Ronaldo wyobrażał sobie występy w Al-Nassr.

W ostatnim meczu ligowym tego sezonu Al-Nassr sensacyjnie przegrało z Al-Fateh 2:3. Tym samym zespół Cristiano Ronaldo nie wystąpi w azjatyckiej Lidze Mistrzów - zajmując w lidze 3 miejsce. Do drugiego miejsca Al-Nassr straciło aż 5 punktów.

Sam Portugalczyk był najskuteczniejszym strzelcem w lidze. W całym sezonie zdobył 25 bramek i miał 3 asysty. W klasyfikacji strzelców wyprzedził m.in. Karima Benzemę, który na swoim koncie miał 21 trafień.

Tajemniczy wpis Cristiano Ronaldo

Po ostatnim ligowym spotkaniu sezonu Cristiano Ronaldo zamieścił na Facebooku tajemniczy wpis.

"Ten rozdział się skończył. Historia? Nadal się pisze. Jestem wdzięczny wszystkim" - napisał Portugalczyk.

Cristiano Ronaldo zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata?

Nie wiadomo co konkretnie miał na myśli Cristiano Ronaldo. Można jedynie domniemywać, że będzie on chciał w najbliższym czasie zmienić klub, tym bardziej że jego kontrakt wygasa 30 czerwca. Będzie mógł więc trafić do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Kilka dni temu Szef FIFA Gianni Infantino powiedział, że Cristiano Ronaldo może zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata, mimo że jego saudyjski klub Al Nassr nie zakwalifikował się do turnieju. Portugalski piłkarz może dołączyć do jednej z 32 drużyn na zasadzie krótkoterminowego kontraktu.

Cristiano Ronaldo może zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata. Prowadzone są rozmowy z niektórymi klubami, więc jeśli któryś z nich jest zainteresowany zatrudnieniem Ronaldo, to kto wie. Jeszcze kilka tygodni, będzie fajnie — powiedział Infantino w rozmowie z internetowym streamerem IShowSpeed, którego kanał YouTube ma ponad 39 milionów subskrybentów.

FIFA potwierdziła w środę, że transfery do ostatniej chwili będą możliwe dla wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych. To podsyciło spekulacje, że jedna z nich spróbuje podpisać krótkoterminowy kontrakt z 40-letnim Ronaldo lub pozyskać go na zasadzie wypożyczenia.