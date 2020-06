Mający za sobą 137 występów w reprezentacji narodowej Zbigniew Bartman został zawodnikiem Stali Nysa - ogłosił w piątek nyski klub. Siatkarz w poprzednim sezonie grał w Asseco Resovii Rzeszów.

Zbigniew Bartman zagra w Stali Nysa / Stal Nysa /

Zawodnik, który urodził się 4 maja 1987 roku w Warszawie, w Stali ma grać na pozycji przyjmującego (wcześniej w ekstraklasowych drużynach był też atakującym). W najwyższej klasie rozgrywkowej występował w drużynach z Sosnowca, Warszawy, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Rzeszowa. Ma za sobą grę poza granicami Polski: we Włoszech, Argentynie, Turcji, Katarze.



W 2009 r. z reprezentacją Polski zdobył mistrzostwo Europy. W 2012 r. pomógł drużynie narodowej w wygraniu Ligi Światowej. Został wybrany najlepszym atakującym turnieju finałowego, który rozegrano Bułgarii.



Do tej pory 12 siatkarzy podpisało umowy na nowy sezon ze Stalą. Oprócz Bartmana są to: Wassim Ben Tara (atakujący), Bartosz Bućko (przyjmujący), Kamil Dembiec (libero), Kamil Długosz (przyjmujący), Łukasz Kaczorowski (atakujący), Bartłomiej Lemański (środkowy), Łukasz Łapszyński (przyjmujący), Moustapha M'Baye (środkowy), Patryk Szczurek (rozgrywający), Mariusz Schamlewski (środkowy) i Maciej Zajder (środkowy). Z tego nowymi graczami są Bartman, Ben Tara, Lemański, zaś pozostali grali w nyskiej drużynie w poprzednim sezonie. Do Stali przed startem rozgrywek mają jeszcze dołączyć libero i rozgrywający.



Klub z woj. opolskiego kilkanaście dni temu ogłosił, że w sezonie 2020/2021 szkoleniowcem drużyny będzie (jak dotąd) Krzysztof Stelmach, zaś drugim trenerem Wojciech Janas (także kontynuuje pracę w Nysie).