Nie żyje zawodnik UFC Rodrigo Goiana de Lima. Mężczyzna został zamordowany przez kierowcę Ubera, z którym się pokłócił – informuje portal Onet.pl.

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem. 28-latek wdał się w kłótnię z kierowcą Ubera w miejscowości Belem Brazylii i miał go uderzyć. Kiedy sportowiec wysiadł ze swoimi znajomymi, rozzłoszczony kierowca przejechał go, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Kierowca został zidentyfikowany. Mężczyzna jest poszukiwany.

Rodrigo Goiana de Lima był mistrzem wagi półśredniej brazylijskiej organizacji Jungle Fight. Jego umiejętności zostały zauważone przez łowców talentów z Ultimate Fighting Championship. De Lima stoczył dwie walki w UFC - obie przegrał.

"Monstro", jak go nazywano, osierocił dwójkę dzieci.