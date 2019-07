Francuz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) po samotnym finiszu wygrał trzeci etap kolarskiego Tour de France i zdobył żółtą koszulkę lidera. Na mecie w Epernay wyprzedził o 26 sekund pierwszą grupę, którą przyprowadził Australijczyk Michael Matthews (Sunweb).

Julian Alaphilippe / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Trzecie miejsce zajął Belg Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), a tuż za nim uplasował się jego rodak i lider polskiej drużyny CCC Greg Van Avermaet.



W klasyfikacji generalnej Alaphilippe wyprzedza o 20 sekund Belga Wouta van Aerta oraz oraz o 25 sekund Holendra Stevena Kruijswijka (obaj Jumbo-Visma). Van Avermaet awansował na dziewiątą pozycję i traci do lidera 51 sekund.

W poniedziałek wyścig wjechał z Belgii do Francji. Etap liczył 215 km, a jego profil, z odcinkami bruku i krótkimi podjazdami w końcówce, faworyzował specjalistów od klasyków.





