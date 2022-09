Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował koszulki reprezentacji Polski, w których podopieczni Czesława Michniewicza wystąpią na zbliżających się mistrzostwach świata w Katarze (20 listopada - 18 grudnia).

Czerwona koszulka jest klasyczna, z białymi elementami przy kołnierzu i rękawach. W przypadku białej natomiast są szare elementy na rękawach, które jak poinformowano, symbolizują motyw gniazda orła białego.



Wraz z ich prezentacją rozpoczęła się również sprzedaż.



Koszulki można kupić w trzech modelach różniących się poziomem zastosowanych technologii. Ceny ustalono na poziomie - 219,99 zł, 389,99 zł i 599,99 zł. Są także wersje dziecięce za 179,99 zł i 299,99 zł.



"Koszulka reprezentacji Polski to jeden z symboli, które łączą cały kraj. Powinna wyrażać marzenia każdego z kibiców. Już w dniu oficjalnej prezentacji nowej koszulki można stwierdzić, że zyskuje miano +historycznej+ z racji przełomowego wydarzenie jakim jest mundial, rozgrywany pierwszy raz w dziejach na przełomie listopada i grudnia. Chciałbym, aby nowa koszulka pozostały w pamięci kibiców jeszcze długo po mistrzostwach świata, stanowiąc również wartość kolekcjonerską. Oznaczałoby to, że nasza kadra odniosła sukces w Katarze. I to jest właśnie moje prywatne marzenie związane z tą piękną koszulką" - powiedział prezes PZPN Cezary Kulesza, cytowany w komunikacie.



W nowych koszulkach nasi piłkarze zagrają już w najbliższych spotkaniach Ligi Narodów - za tydzień z Holandią w Warszawie oraz 25 września w Cardiff z Walią.



W nadchodzącym mundialu Polska będzie rywalizowała w grupie C.



Zmierzy się z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz Argentyną (30 listopada).



